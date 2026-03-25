2026. március 25. szerda Irén, Írisz
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy fekete keretes szemüveg.
Nyitókép: Unsplash

Okosszemüvegen keresztül súgtak a tanúnak

Kémfilmbe illő fordulatot vett egy bírósági tárgyalás az Egyesült Királyságban, ugyanis gyanússá vált, hogy a tanú szaggatottan, gépiesen adja elő mondanivalóját, és a telefonja is furcsa hangokat adott. A bíró szerint az okosszemüvegén keresztül kívülről utasították a férfit, hogy mit mondjon.

Akár még unalmas is lehetett volna az a csőd- és cégbírósági bíró előtt történő polgári eljárás, amely egy pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódott, azonban olyasmi történt, ami egy James Bond-filmbe vagy Black Mirror-epizódba is beleillene – írja a hvg.hu.

Amikor a koronatanú beszélni kezdett, furcsa dolog tűnt fel a bírónak: a felperes tanúja, bizonyos Laimonas Jakštys indokolatlanul hosszú szüneteket tart, mielőtt válaszolna a kérdésekre. De a vádlottak ügyvédje is észrevette, hogy a tanú környezetében zavaró hangokat lehet hallani, ezt a tolmács is megerősítette. A férfit megkérték, hogy vegye le a szemüvegét, ugyanis a védő megjegyezte, hogy léteznek audiokommunikációra alkalmas okosszemüvegek.

Miután ez megtörtént, jött a következő furcsaság, és a tanú mobiltelefonja hirtelen valamilyen hangot kezdett sugározni a belső zsebéből. Amikor megkérdezték tőle, hogy mi ez, akkor a tanú a ChatGPT-re hivatkozott. A bíró azonban hiteltelennek találta ezt a magyarázatot, tekintettel a bíróságon történtekre és a hívások időzítésére.

A BBC beszámolója szerint a bíróság elrendelte, hogy a férfi adja át a telefonját és a szemüvegét az ügyvédjének. Amikor a telefont megvizsgálták, több hívást is találtak egy „abra kadabra” néven mentett kapcsolattól, amelyek közül több egybeesett azokkal az időszakokkal, amikor Jakštys épp a tanúk padján tartózkodott. Amikor erről kérdezték, azt mondta, hogy a kontakt a taxisofőrje, de azt már nem tudta megmagyarázni, miért kezdeményeztek annyi hívást, miközben a bíróságon volt.

Az immáron telefon és szemüveg nélküli tanút még faggatták egy ideig, de egyértelművé vált, hogy gyakran az időhúzásra játszott, mert egyszerűen nem tudta, mit kellene válaszolnia. Végül a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a férfi korábban valós időben kapott segítséget vagy útmutatást.

A bíró írásbeli ítéletben megállapította, hogy az okosszemüveg „egyértelműen csatlakoztatva” volt a mobiltelefonhoz, és hogy a keresztkérdések alatt hívás folyt, amíg a telefont fizikailag el nem távolították. A vallomást teljes egészében elutasították, és az esetet az eljárás integritásának alapvető megsértéseként, nem pedig jelentéktelen szabálytalanságként kezelik.

Mindez kérdéseket vet fel a valós idejű csalásokkal kapcsolatban, és a jövőben ez számos helyen jelenthet majd problémát, nemcsak a tárgyalásokon, hanem például az állásinterjúkon, vizsgákon. Jelenleg talán a szigorú fizikai ellenőrzés, az okos kérdezési technika, a fizikai jelblokkolás lehet a megoldás, illetve a viselkedés alapú kiszűrés.

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
2026.03.26. csütörtök, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?

Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?

A forint jelentősen erősödött eddig a nap folyamán, az euró a 387-es, a dollár a 334-es szintet közelíti. A kereskedésre továbbra is hat a nemzetközi környezet, azonban a hazai fizetőeszköz felértékelődése kiemelkedő a térségben is, ezért magyarspecifikus okot is találhatunk a háttérben.

Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén

Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1579,88 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel 124 235,55 ponton zárt szerdán.

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

The verdict marks the end of a five-week trial on the addictive nature of social media platforms.

2026. március 25. 19:01
Izrael nagyarányú mozgósításra készül
2026. március 25. 18:06
Őrizetbe vettek két embert a londoni zsidó segélyszervezet elleni támadás miatt
