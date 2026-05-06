Az Országos Bírói Tanács (OBT) jogorvoslati kérelemben kérte az Ab-tól: állapítsa meg, hogy a szükséges veszélyhelyzeti szabályozásról szóló, ez év február 4-én életbe lépett kormányrendelet előkészítéséért felelős szerv nem tette lehetővé az OBT számára a bírósági szervezeti törvényben előírt véleményezést, ezért az Ab visszamenőleges hatállyal semmisítse meg a kormányrendelet egyes rendelkezéseit.

A kifogásolt rendelet előírja, hogy a bíróságnak a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt a rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A sérelmezett rendelkezések alapján a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése, elszámolása a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, ellene közigazgatási pernek nincsen helye. A jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell, a 2023-2025. években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti, a perköltséget az állam viseli.

Az OBT indítványa szerint a visszamenőleges hatályú megsemmisítést az indokolja, hogy a rendelet szabályait a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, így azok

még az Ab általi esetleges megsemmisítés esetén is visszafordíthatatlan változásokat okozhatnak folyamatban lévő perekben.

Az Ab megállapította: nem merült fel arra vonatkozó adat, hogy a rendelet előkészítéséért felelős szerv a rendelet tervezetével kapcsolatban az OBT-t szakmai álláspontja kifejtésére kérte volna, és arra sincs adat, hogy az OBT megküldte volna szakmai álláspontját a jogszabály előkészítőjének. Mindezek alapján az Ab megállapította, hogy az OBT kérelme megalapozott, ezért az abban kifogásolt szabályokat megsemmisítette – áll az Ab közleményében.

Az Ab honlapján olvasható május 5-ei keltezésű határozat kitér arra is, hogy „lehetnek olyan perek a bíróság előtt folyamatban, amelyeket a bíróság már megszüntetett, és lehetnek olyan perek is, amelyek még folyamatban vannak, vagy az eljárást befejező határozat ellen jogorvoslati eljárás van folyamatban. A törvény előtti egyenlőség elve sérülhet, ha azonos tárgyú perekben a bíróság nem járhat el azonosan”.

A visszamenőleges hatályú „megsemmisítés folytán a jogalkotónak legkésőbb a veszélyhelyzet megszüntetésekor rendeznie kell a kormányrendelet alapján megszűnt perek jogi sorsát is”

– áll az Ab határozatában.