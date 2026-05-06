ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.19
usd:
305.2
bux:
136661.55
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Alaptörvény-ellenesek az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes részei

Infostart / MTI

Az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit.

Az Országos Bírói Tanács (OBT) jogorvoslati kérelemben kérte az Ab-tól: állapítsa meg, hogy a szükséges veszélyhelyzeti szabályozásról szóló, ez év február 4-én életbe lépett kormányrendelet előkészítéséért felelős szerv nem tette lehetővé az OBT számára a bírósági szervezeti törvényben előírt véleményezést, ezért az Ab visszamenőleges hatállyal semmisítse meg a kormányrendelet egyes rendelkezéseit.

A kifogásolt rendelet előírja, hogy a bíróságnak a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt a rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A sérelmezett rendelkezések alapján a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése, elszámolása a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, ellene közigazgatási pernek nincsen helye. A jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell, a 2023-2025. években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti, a perköltséget az állam viseli.

Az OBT indítványa szerint a visszamenőleges hatályú megsemmisítést az indokolja, hogy a rendelet szabályait a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, így azok

még az Ab általi esetleges megsemmisítés esetén is visszafordíthatatlan változásokat okozhatnak folyamatban lévő perekben.

Az Ab megállapította: nem merült fel arra vonatkozó adat, hogy a rendelet előkészítéséért felelős szerv a rendelet tervezetével kapcsolatban az OBT-t szakmai álláspontja kifejtésére kérte volna, és arra sincs adat, hogy az OBT megküldte volna szakmai álláspontját a jogszabály előkészítőjének. Mindezek alapján az Ab megállapította, hogy az OBT kérelme megalapozott, ezért az abban kifogásolt szabályokat megsemmisítette – áll az Ab közleményében.

Az Ab honlapján olvasható május 5-ei keltezésű határozat kitér arra is, hogy „lehetnek olyan perek a bíróság előtt folyamatban, amelyeket a bíróság már megszüntetett, és lehetnek olyan perek is, amelyek még folyamatban vannak, vagy az eljárást befejező határozat ellen jogorvoslati eljárás van folyamatban. A törvény előtti egyenlőség elve sérülhet, ha azonos tárgyú perekben a bíróság nem járhat el azonosan”.

A visszamenőleges hatályú „megsemmisítés folytán a jogalkotónak legkésőbb a veszélyhelyzet megszüntetésekor rendeznie kell a kormányrendelet alapján megszűnt perek jogi sorsát is”

– áll az Ab határozatában.

Kezdőlap    Belföld    Alaptörvény-ellenesek az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes részei

alkotmánybíróság

szolidaritási hozzájárulás

alkotmányellenes

önkormányzatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: Magyar Péter bejelentette mikor egyeztet Melonival

Választás 2026: Magyar Péter bejelentette mikor egyeztet Melonival

Magyar Péter egy előzetesen bejelentett úton van Olaszországban, ahonnan csak csütörtök esti óráiban ér haza, így addig a kormányalakítási előkészületeket a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálint viszi. A leendő kormányfő csütörtök délelőtt találkozik Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet az Európai Unió tagállami egyeztetésein. Budapesten a listás mandátumok hétfői ceremoniális átvétele után a hét hátralévő részét inkább a háttérmunka jellemezheti, mielőtt szombaton megalakul a Tisza által fölényes többséggel vezetett Parlament.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelem érettségi 2026: A szaktanár elárulta, melyik feladat foghatott ki a diákokon

Történelem érettségi 2026: A szaktanár elárulta, melyik feladat foghatott ki a diákokon

A tanár szerint a kommunizmus szinte biztos pont volt, de a 19. századi eszméknél és egy karikatúránál már sokan elbizonytalanodhattak

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canaries' leader opposes plan to let virus-hit ship dock, as three patients evacuated to Netherlands

Canaries' leader opposes plan to let virus-hit ship dock, as three patients evacuated to Netherlands

"I cannot allow [the boat] to enter the Canaries," says Fernando Clavijo - he is seeking an urgent meeting with the Spanish government in Madrid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 12:26
Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán
2026. május 6. 12:03
Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt
×
×