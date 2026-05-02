2026. május 2. szombat Zsigmond
Távozik egy dandártábornok a honvédségtől

Infostart

Közös megegyezéssel megszünteti hivatásos szolgálati viszonyát Porkoláb Imre dandártábornok – derült ki a Magyar Közlönyből.

A dandártábornok több mint három évtizedes katonai karriert tudhat maga mögött. Tanulmányait a brit Sandhursti Királyi Katonai Akadémián végezte, majd részt vett az iraki és az afganisztáni hadműveletekben is. Pályafutása jelentős részét a Magyar Honvédség különleges műveleti képességének kialakítására és modernizálására fordította - írja a 24.hu.

Porkoláb Imre A NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság képviselőjeként a Pentagonban is dolgozott.

Diplomát szerzett a Harvard és a Stanford Egyetemeken.

A katonai stratéga 2020-tól az MCC Vezetőképző Akadémiáját irányította, majd 2022-ben a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa lett. Legutóbb a Miniszterelnöki Kabinetirodán, Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó közvetlen munkatársaként tevékenykedett.

A dandártábornok kiemelkedő szolgálatát 2025. március 15-én a Magyar Érdemrend tisztikereszt katonai tagozatával ismerték el.

Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Politikai jelzéssel bíró kulturális bejelentést tett Magyar Péter az alakuló ülésről

Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Választás 2026: Kapitány István bejelentette az új kormány első gazdasági intézkedéseit

Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter a demográfiai válságot nemzetgazdasági súlyú kérdésként értelmezve egyszerre támogatja a gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozását és bírálja a témáról zajló leegyszerűsítő vitát, különösen a szülészorvos-választás kérdésében. Álláspontja szerint a cél nem a pénzhez és kapcsolatokhoz kötött „biztonság", hanem egy minden nő számára hozzáférhető, kiszámítható és méltányos szülészeti ellátórendszer, amelyet átlátható adatok, egységes protokollok és egyértelmű állami–magán határok támasztanak alá.

Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat

Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

2026. május 2. 14:38
Tragikusan kevés eső esett, le sem merjük írni a számokat
2026. május 2. 12:36
Radnai Márk közéleti kormánybiztos lesz
