Távozik egy dandártábornok a honvédségtől

A dandártábornok több mint három évtizedes katonai karriert tudhat maga mögött. Tanulmányait a brit Sandhursti Királyi Katonai Akadémián végezte, majd részt vett az iraki és az afganisztáni hadműveletekben is. Pályafutása jelentős részét a Magyar Honvédség különleges műveleti képességének kialakítására és modernizálására fordította - írja a 24.hu.

Porkoláb Imre A NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság képviselőjeként a Pentagonban is dolgozott.

Diplomát szerzett a Harvard és a Stanford Egyetemeken.

A katonai stratéga 2020-tól az MCC Vezetőképző Akadémiáját irányította, majd 2022-ben a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa lett. Legutóbb a Miniszterelnöki Kabinetirodán, Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó közvetlen munkatársaként tevékenykedett.

A dandártábornok kiemelkedő szolgálatát 2025. március 15-én a Magyar Érdemrend tisztikereszt katonai tagozatával ismerték el.