Túltolták, a falig elmentek Kaposváron

Április 26-án, délben, Kaposváron egy nő a háza udvarán parkoló autójának volánja mögött az ölébe ültette kiskorú fiát, aki véletlenül a gázpedálra lépett.

Forrás: police.hu

A kocsi hirtelen felgyorsulva áttörte az ingatlan kapuját, majd a járdán és az úttesten áthaladva nagy erővel a szemközti házba csapódott – olvasható a police.hu weboldalon.

Forrás: police.hu

A baleset következtében megsérültek, ezért a mentőszolgálat munkatársai mindkettőjüket kórházba szállították. Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság vizsgálja. Egyben felhívták a figyelmet, hogy a körültekintő, átgondolt közlekedés velejárója az elővigyázatosság, amely sokszor háttérbe kerül. A közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel, türelemmel, toleranciával és egymás iránti felelősséggel megelőzhetők a balesetek.