2026. április 28. kedd Valéria
Falnak hajtott autó Kaposváron.
Nyitókép: Police.hu

Túltolták, a falig elmentek Kaposváron

Infostart

Egy autóval. A kiskorú fiú édesanyja ölében ülve lépett a gázpedálra.

Április 26-án, délben, Kaposváron egy nő a háza udvarán parkoló autójának volánja mögött az ölébe ültette kiskorú fiát, aki véletlenül a gázpedálra lépett.

Forrás: police.hu

A kocsi hirtelen felgyorsulva áttörte az ingatlan kapuját, majd a járdán és az úttesten áthaladva nagy erővel a szemközti házba csapódott – olvasható a police.hu weboldalon.

Forrás: police.hu

A baleset következtében megsérültek, ezért a mentőszolgálat munkatársai mindkettőjüket kórházba szállították. Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság vizsgálja. Egyben felhívták a figyelmet, hogy a körültekintő, átgondolt közlekedés velejárója az elővigyázatosság, amely sokszor háttérbe kerül. A közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel, türelemmel, toleranciával és egymás iránti felelősséggel megelőzhetők a balesetek.

A keddi is fontos nap lesz a Fidesz életében – Orbán Viktor „készen áll”

Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Még el sem oltották az előző dróncsapás miatt keletkezett tüzet, keddre virradóra újabb támadás érte az oroszországi Tuapszében lévő olajfinomítót. Friedrich Merz német kancellár hétfőn arról beszélt, hogy Ukrajna 2028-ig biztos nem csatlakozhat az EU-hoz, a csatlakozás előfeltétele pedig a háború lezárása, amihez Ukrajnának valószínűleg le kell mondania területe egy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Máris az elődöntők jönnek a BL-ben: lépéselőnybe kerül vajon a PSG vagy a Bayern?

Bár a bajorok remek formában, a párizsiak elleni ötmérkőzéses győzelmi szériával a hátuk mögött várják az összecsapást, eltiltás miatt nélkülözniük kell vezetőedzőjüket.

Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

