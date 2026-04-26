Már gyanítják a kölesdi autós tragédia okát

A szakértő rámutatott, hogy a hasonló korú (tíz-tizennéhány éves) gépjárműveknél az ütközés során gyakran sérül a kábelezés, ami elektromos zárlatot okoz. A keletkező szikra a felborult autóból kifolyó üzemanyaggal érintkezve azonnali lánglovaglást idézhet elő, amely gyorsan átterjed a műanyag belső elemekre - írja a teol.hu.

Az autó az ütközést követően a tetejére borult, így a benne tartózkodó asszonynak a gyorsan elharapódzó lángok mellett

nem volt esélye a menekülésre.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben büntetőeljárás indult. A gépkocsit vezető férfi ellen halált okozó közúti baleset gondatlan okozása vétségének gyanúja miatt folyik a nyomozás.

A hatóságok jelenleg azt próbálják rekonstruálni, hogy történtek-e a balesetet megelőzően olyan emberi vagy műszaki mulasztások, amelyek a tragédiához vezettek.

A szakértők hangsúlyozzák a járművek elektromos rendszerének rendszeres karbantartását a hasonló esetek kockázatának csökkentése érdekében.