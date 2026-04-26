2026. április 26. vasárnap Ervin
burning car illustration
Nyitókép: Tomacco / Getty Images

Már gyanítják a kölesdi autós tragédia okát

Infostart

Közlekedési szakértő bevonásával vizsgálják a hatóságok annak a keddi balesetnek a körülményeit, amelyben egy 70 év körüli asszony életét vesztette a Harc és Kölesd közötti útszakaszon. A tragédiát egy ütközés utáni járműtűz okozta.

A szakértő rámutatott, hogy a hasonló korú (tíz-tizennéhány éves) gépjárműveknél az ütközés során gyakran sérül a kábelezés, ami elektromos zárlatot okoz. A keletkező szikra a felborult autóból kifolyó üzemanyaggal érintkezve azonnali lánglovaglást idézhet elő, amely gyorsan átterjed a műanyag belső elemekre - írja a teol.hu.

Az autó az ütközést követően a tetejére borult, így a benne tartózkodó asszonynak a gyorsan elharapódzó lángok mellett

nem volt esélye a menekülésre.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben büntetőeljárás indult. A gépkocsit vezető férfi ellen halált okozó közúti baleset gondatlan okozása vétségének gyanúja miatt folyik a nyomozás.

A hatóságok jelenleg azt próbálják rekonstruálni, hogy történtek-e a balesetet megelőzően olyan emberi vagy műszaki mulasztások, amelyek a tragédiához vezettek.

A szakértők hangsúlyozzák a járművek elektromos rendszerének rendszeres karbantartását a hasonló esetek kockázatának csökkentése érdekében.

baleset

tűz

halálos baleset

Már a határunkon a rémséges vadászkullancs

Fokozódik a kullancsveszély, mivel idén szokatlanul nagy számban jelentek meg a kullancsok Magyarország erdeiben és közparkjaiban. A szerinte fagymentes tél és a korán érkező meleg időjárás kedvezett a kullancsok szaporodásának, így már most komoly fertőzésveszéllyel kell számolni – hívta fel a figyelmet Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke.
Felületes volt az ellenőrzés – állítja a Trump-merényletkor a helyszínen lévő újságíró

A Fehér Házi Tudósítói Vacsorán elkövetett merényletkísérlet után megszólaltak a helyszínen tartózkodó szemtanúk. Gary O’Donoghue, a BBC News látássérült észak-amerikai tudósítója a bálteremben kialakult káoszról és a biztonsági protokoll hiányosságairól számolt be.
 

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Tátott szájjal nézi Európa, ahogyan kizsebelik, miközben karnyújtásnyira a megoldás

Bár az EU évről évre bebizonyítja, hogy az egyik éltanulója az áramtermelés kizöldítésének, az ezzel járó kihívásokkal nehezen kűzd meg. Egy friss elemzés szerint az unió a villamos energiájának több mint kétharmadát már karbonmentes forrásból állította elő 2025-ben, de mellette továbbra is magas áramszámláktól és külső energiaforrás-függőségtől szenved, miközben ott van az orra előtt a megoldás. Magyarország is kettős életet él: miközben az idő egy részében napkirályként tetszeleg, addig az éjjel beköszöntével visszatér az import és fosszilis rémálom.

Már szerdán leül tárgyalni Magyar Péter az EU-val: rettentően szorítja az idő, milliárdok múlhatnak most ezen

&quot;Nincs elvesztegetni való időnk&quot; - írta a leendő miniszterelnök.

Trump unhurt and suspect in custody after shots fired at White House correspondents' dinner

The US president is rushed out of the event at a Washington hotel, as police say the man, 31, had multiple weapons and was a "lone actor".

