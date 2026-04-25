Egyetlen rossz döntés is elég volt a durva balesethez az M0-son – videó

Az M0-s autóúton, a Deák Ferenc hídon történt durva balesetről kapott videót egy olvasójától a BpiAutósok közösségi oldala.

A videó készítőjének beszámolója szerint 2026. április 23-án, 18:20 körül haladtak az M5 irányába, amikor egy fehér Škoda érkezett mögülük, majd eléjük sorolt. Mint írják, a manőver már ekkor is kockázatosnak tűnt: a Škoda a kamion mellett haladva előzött, majd röviddel később visszatért ugyanabba a sávba, ahonnan érkezett. Innentől kezdve az események felgyorsultak:

„A visszapillantó tükörben ekkor már jól látható volt, hogy egy másik jármű – egy Mercedes – nagyobb tempóval közelít hátulról. A Škoda vezetője ezt későn észlelhette, és gyakorlatilag a Mercedes elé sorolt vissza, ami ütközéshez vezetett, ami által a Mercedes beforgatta maga elé a Škodát”

– írja a beküldő, akinek a fedélzeti kamerája felvételt is készített minderről. A balesetet követően megállt, hogy megnézze, történt-e személyi sérülés. Elmondása szerint szerencsére senki nem sérült meg, a Mercedes vezetője viszont érthető módon indulatosan reagált a történtekre, különösen az autója állapota miatt.

Az autós portál szerint egyértelmű, kié a felelősség: a Škoda vezetője sávváltás közben nem győződött meg arról, hogy a manőver biztonságosan végrehajtható, és nem adott elsőbbséget a már a sávban haladó Mercedesnek. Ilyen esetekben a sávot váltó jármű vezetőjét terheli a felelősség, hiszen csak akkor hajthatja végre a manővert, ha azzal nem veszélyezteti a többi közlekedőt.

Ugyanakkor az eset másik tanulsága, hogy a Mercedes ugyan szabályosan haladt a külső sávban, és az sem tilos, hogy ott gyorsabban haladjon a belső sávban lévő kamionnál (sebességhatárig), a helyzet mégsem tekinthető ideálisnak, mivel egy ekkora jármű mellett, jelentős sebességkülönbséggel történő elhaladásnál a kamion komoly takarást ad, és a mögötte vagy mellette zajló forgalmi helyzetek nehezebben észlelhetők, különösen egy sávváltás előtt álló jármű számára.