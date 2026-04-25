2026. április 25. szombat Márk
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Egyetlen rossz döntés is elég volt a durva balesethez az M0-son – videó

Egy fehér Škoda vezetője egy teherautó takarásából akart visszasorolni, azzal viszont nem számolt, hogy valaki más is közelíthet nagy sebességgel, aki esetleg nem látja őt.

Az M0-s autóúton, a Deák Ferenc hídon történt durva balesetről kapott videót egy olvasójától a BpiAutósok közösségi oldala.

A videó készítőjének beszámolója szerint 2026. április 23-án, 18:20 körül haladtak az M5 irányába, amikor egy fehér Škoda érkezett mögülük, majd eléjük sorolt. Mint írják, a manőver már ekkor is kockázatosnak tűnt: a Škoda a kamion mellett haladva előzött, majd röviddel később visszatért ugyanabba a sávba, ahonnan érkezett. Innentől kezdve az események felgyorsultak:

„A visszapillantó tükörben ekkor már jól látható volt, hogy egy másik jármű – egy Mercedes – nagyobb tempóval közelít hátulról. A Škoda vezetője ezt későn észlelhette, és gyakorlatilag a Mercedes elé sorolt vissza, ami ütközéshez vezetett, ami által a Mercedes beforgatta maga elé a Škodát”

– írja a beküldő, akinek a fedélzeti kamerája felvételt is készített minderről. A balesetet követően megállt, hogy megnézze, történt-e személyi sérülés. Elmondása szerint szerencsére senki nem sérült meg, a Mercedes vezetője viszont érthető módon indulatosan reagált a történtekre, különösen az autója állapota miatt.

Az autós portál szerint egyértelmű, kié a felelősség: a Škoda vezetője sávváltás közben nem győződött meg arról, hogy a manőver biztonságosan végrehajtható, és nem adott elsőbbséget a már a sávban haladó Mercedesnek. Ilyen esetekben a sávot váltó jármű vezetőjét terheli a felelősség, hiszen csak akkor hajthatja végre a manővert, ha azzal nem veszélyezteti a többi közlekedőt.

Ugyanakkor az eset másik tanulsága, hogy a Mercedes ugyan szabályosan haladt a külső sávban, és az sem tilos, hogy ott gyorsabban haladjon a belső sávban lévő kamionnál (sebességhatárig), a helyzet mégsem tekinthető ideálisnak, mivel egy ekkora jármű mellett, jelentős sebességkülönbséggel történő elhaladásnál a kamion komoly takarást ad, és a mögötte vagy mellette zajló forgalmi helyzetek nehezebben észlelhetők, különösen egy sávváltás előtt álló jármű számára.

Kezdőlap    Életmód    Egyetlen rossz döntés is elég volt a durva balesethez az M0-son – videó

Sorra jönnek a miniszteri kinevezések, a Tisza-kormány tagjaira figyel az internet

Sorra jönnek a miniszteri kinevezések, a Tisza-kormány tagjaira figyel az internet

Az elmúlt héten elkezdte megnevezni a kétharmados többséggel megválasztott Tisza Párt, hogy kiket jelölnek miniszteri pozíciókra a májusban felálló új kormányban. A folyamatosan bővülő névsorban több olyan nevet is találunk, akikről valószínűsíthető volt, hogy helyet kapnak majd Magyar Péter kormányában, azonban például Ruff Bálint, vagy éppen Vitézy Dávid személyében olyan személyek is érkeznek majd a kormányba, akikre nem számíthatott a közvélemény. A Google Trends adatai alapján megnéztük, melyik leendő kormánytagok generálták eddig a legnagyobb érdeklődést az interneten.

88 évesen vág neki a maratonnak a nyugdíjas fűszeres: megállíthatatlan, nem akar leállni

88 évesen vág neki a maratonnak a nyugdíjas fűszeres: megállíthatatlan, nem akar leállni

A férfi egészen 57 éves koráig egyáltalán nem futott, azóta viszont 31 maratont teljesített.

US envoys to go to Pakistan for peace talks as Iran says no direct meeting planned

US envoys to go to Pakistan for peace talks as Iran says no direct meeting planned

The White House says Steve Witkoff and Jared Kushner will fly to Islamabad, but Iran's foreign minister is only set to meet Pakistani officials, according to Tehran.

