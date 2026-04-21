Kerozinhiány: kiderült, hány napnyi tartalék van Ferihegyen, vizsgálják a bővítés lehetőségét

A repülőgép-üzemanyag hiánya miatt a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség főigazgatója a múlt héten közölte: ha nem lesz kedvező változás, május végére Európában is járattörléseket rendelhetnek el. Korábban Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője azt nyilatkozta, hogy körülbelül hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt Európának.

A hazai helyzettel kapcsolatban a Budapest Airport arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy a társaság folyamatosan nyomon követi a piaci folyamatokat és a nemzetközi környezet alakulását. Hozzátették:

a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, a partnereik nem jeleztek semmilyen problémát az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatban, és eddig jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztaltak.

A ferihegyi repteret üzemeltető Budapest Airport közölte: szükség esetén a légitársaságoknak lehetőségük van arra is, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások esetén már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel.

A ferihegyi repülőtér napi kerozinfelhasználása éves átlagban jelentős szórást mutat, nagyságrendileg 1200–2000 tonna között alakul, amely a nyári csúcsidőszakban tetőzik. A társaság tájékoztatása szerint

a repülőtéren található tartályokban jelenleg legfeljebb 4–5 napnyi üzemanyag tárolása oldható meg.

A tárolókapacitás esetleges jövőbeni bővítésének lehetősége pedig vizsgálat alatt áll.

Varga G. Gábor, az Egek ura című blog szerkesztője korábban az InfoRádióban azt mondta, az Ázsia és Európa közötti útvonalakon a légi áruszállításban már beiktatták azt a rendszert, hogy egyes járatok leszállnak Azerbajdzsánban vagy Indiában tankolni, ugyanis ezekben az országokban felesleg van kerozinból. Ez a beiktatott landolás nagyon megéri nekik, hiszen más országokhoz képest ott alacsonyabb árak vannak érvényben.

A szakíró szerint a legtöbb probléma Ázsiában jelentkezik, Európában ebből még kevesebbet lehet érzékelni, de már Olaszországban is beszámoltak ellátási problémákról. Arra számít, hogy ha tartósan fennáll ez a kedvezőtlen helyzet, akkor Európában is lehetnek korlátozások, elsősorban az üzemeltethető légi járatok számát illetően.