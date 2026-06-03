Szabályosan tolta a biciklit a zebrán, jött a horror – videó

Jászberényben egy idős nő autójával nem adott elsőbbséget egy zebrán áthaladó fiatalnak, aki éppen a kerékpárját tolta.

Mint a police.hu tudósításából és a közzétett videóból is kiderül, a sofőr nekihajtott a biciklinek, amely az ütközés erejétől messzire repült, majd megállás nélkül továbbhajtott a helyszínről, jól láthatóan mindössze néhány centiméteren múlt, hogy nem a gyalogost, hanem a kerékpárt találta el az autó.

A baleset május 26-án reggel történt a Kossuth Lajos utcában. A fiatal szerencsére nem sérült meg.

A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították az autót és a vezetőjét. Az idős asszonyt előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol cserbenhagyás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.