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Nyitókép: Pixabay

Szabályosan tolta a biciklit a zebrán, jött a horror – videó

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Néhány centin múlt, hogy mutogathatatlan legyen a felvétel.

Jászberényben egy idős nő autójával nem adott elsőbbséget egy zebrán áthaladó fiatalnak, aki éppen a kerékpárját tolta.

Mint a police.hu tudósításából és a közzétett videóból is kiderül, a sofőr nekihajtott a biciklinek, amely az ütközés erejétől messzire repült, majd megállás nélkül továbbhajtott a helyszínről, jól láthatóan mindössze néhány centiméteren múlt, hogy nem a gyalogost, hanem a kerékpárt találta el az autó.

A baleset május 26-án reggel történt a Kossuth Lajos utcában. A fiatal szerencsére nem sérült meg.

A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították az autót és a vezetőjét. Az idős asszonyt előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol cserbenhagyás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

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