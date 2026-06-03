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Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. május 18-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyarország nem vétózza Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését?

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A Politico információi szerint a magyar kormány kész feloldani az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait gátoló vétót. Hétfőn egy tárgyaláson az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és kész teljesíteni a 11 pontos igénylista több elemét is. Magyar Péter korábban többször hangsúlyozta: Ukrajna EU-csatlakozását a végén népszavazással kell jóváhagyni.

Magyarország jelezte, hogy elejti az Ukrajna uniós tagságával szemben évek óta fenntartott ellenállását – írja a Politico cikke nyomán az Index. Az EU-s lap négy diplomáciai forrásra hivatkozva hozzáteszi, hogy a magyar kormány közeledése lehetővé tenné Ukrajna és Moldova számára a formális csatlakozási tárgyalások kezdetét.

Az első tárgyalási szakasz – a tagság felé vezető út egyik formális állomása – megnyitását a tervek szerint a június 15-én Luxemburgban tartandó kormányközi konferencia keretében hirdetik ki. Kijev és Chisinau egyszerre nyújtotta be tagjelöltségi kérelmét, Moldova csatlakozása ezért csak akkor haladhat, ha az EU Ukrajnát is támogatja. A lap úgy tudja,

azután, hogy az Orbán-kormány folyamatosan ellenezte Ukrajna EU-tagságának lehetőségét, Magyar Péter viszont a zárt ajtók mögött már jelezte: hajlandó feloldani a vétót.

Az európai lap információi szerint hétfőn egy szakértői megbeszélésen az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és ígéretet tett arra, hogy az Orbán-kormány idején összeállított 11 pontos igénylista legtöbb elemét teljesíti.

Ugyanakkor magyar részről egy meg nem nevezett tisztségviselő jelezte, hogy „nem született döntés” a szakasz megnyitásáról, a tárgyalások egyelőre folyamatban vannak, és megállapodás sem jött létre. A Politico úgy látja, hogy a folyamat felgyorsulásához Magyar Péter brüsszeli látogatása is hozzájárult, ahol többek között Ursula von der Leyennel megállapodott 5800 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról.

Az uniós tagállamok nagykövetei a héten véglegesíthetik álláspontjukat az első szakasz megnyitásáról, miután Ukrajna ismerteti belső reformterveit és a kisebbségi kérdésben tett lépéseit. A huszonhét ország ezt követően a június 15-i kormányközi konferencián adhatja formális jóváhagyását, amelyhez egyhangú szavazás szükséges.

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Kezdőlap    Belföld    Magyarország nem vétózza Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését?

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