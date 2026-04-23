Kerozinhiány: növekszik a pánik, újraelosztást tervez az EU

Az Európai Unió kötelezővé tenné a tagállamok számára a kerozintartalékok felhalmozását, és szükség esetén azok regionális igények és hiányok szerinti elosztását, közölte a Reuters megkeresésére az EU energiaügyi biztosa.

Dan Jörgensen a lapnak arról beszélt, fontolgatják, hogy új szabályokat vezessenek be a repülőgépüzemanyag-tartalékokra, ami sokkal aktívabb és közvetlenebb beavatkozást jelentene a közel-keleti háború miatt kialakult energiaválság árnyékában – írja a 24.hu.

Mint fogalmazott: „képesek leszünk arra, hogy szükség esetén újraelosztási mechanizmusokat és más olyan intézkedéseket vezessünk be, amilyeneket ebben az ágazatban egyáltalán nem szoktunk alkalmazni. Normális esetben hagyjuk, hogy a piac döntsön, de előfordulhat olyan válsághelyzet, amikor az ellátás biztonsága válik problémává, nem pusztán az árak.”

Az EU jelenleg azt várja el a tagországoktól, hogy rendelkezzenek 90 napra elegendő olajtartalékkal, aminek része lehet a kerozin, de nem elvárás.

A Nemzetközi Energiaügynökség úgy számol, hogy

ha Európának csak a Közel-Keletről kieső olajmennyiség felét sikerül más forrásból pótolnia, akkor júniustól kerozinhiány állhat elő.

Madas László igazságügyi légiüzemeltetési szakértő a 24.hu-nak arról beszélt, reális forgatókönyv, hogy hamarosan a Ryanair és a Wizz Air is másnapi járatokat törölhet majd. A Budapest Airport szintén lapunk érdeklődésére közölte, hogy Ferihegyen legfeljebb 4-5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség, és vizsgálják a bővítést.