Kezdeményezte Molnár Zsolt letartóztatását az ügyészség

Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását – nyilatkozta a 24.hu-nak a politikus védőügyvédje.

Bajáky Tamás azt is elmondta, hogy Molnárt befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, aki mindent tagad, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az egykori képviselő letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés és befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a főügyészség szóvivője. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított személy Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.

A 24.hu korábbi – „egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített” – információi szerint Őrsi Gergely mellett Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt is előállították kedden.

A nagyszabású eljárási cselekmények során a nyomozóügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre, valamint több személy előállításáról, őrizetbe vételéről és gyanúsítotti kihallgatásáról döntöttek, őket azonban egyelőre nem kívánják megnevezni.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást, az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően várhatóan a hét második felében adnak.