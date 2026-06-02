Molnár Zsolt, az MSZP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. március 19-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kezdeményezte Molnár Zsolt letartóztatását az ügyészség

Infostart

Ügyvédje tájékoztatása szerint befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják.

Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását – nyilatkozta a 24.hu-nak a politikus védőügyvédje.

Bajáky Tamás azt is elmondta, hogy Molnárt befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, aki mindent tagad, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az egykori képviselő letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés és befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a főügyészség szóvivője. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított személy Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.

A 24.hu korábbi – „egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített” – információi szerint Őrsi Gergely mellett Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt is előállították kedden.

A nagyszabású eljárási cselekmények során a nyomozóügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre, valamint több személy előállításáról, őrizetbe vételéről és gyanúsítotti kihallgatásáról döntöttek, őket azonban egyelőre nem kívánják megnevezni.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást, az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően várhatóan a hét második felében adnak.

Éghajlatkutató: szenved a magyar szőlő, a bor minősége is veszélybe kerülhet
A hőmérséklet emelkedése felgyorsítja a szőlő fejlődését, ami egyre korábbi szüretekhez vezet a Másfélfok elemzése szerint. Ez a tavaszi elfagyás kockázatát is növeli. Ezzel párhuzamosan hosszabb aszályos időszakok és szélsőségesebb évjáratok jellemzik a termelést, ami a borászoknak nemcsak mennyiségi, hanem minőségi kérdés is – mondta az InfoRádióban Szabó Péter éghajlatkutató.
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

Meglépheti a világ egyik legerősebb országa: 1 százalékra csökkenne az élelmiszerek adója

A Nikkei Asia értesülései szerint a hónap végéig dönthetnek Tokióban a miniszterelnök korábbi választási ígéretéről.

Elképesztő akcióba fogtak az Arsenal szurkolók, miután Gabriel kihagyta a sorsdöntő tizenegyest: erre kevesen számítottak

A jelenség jól mutatja, hogy a szurkolók nemcsak a sikerek idején állnak kedvenceik mellett.

Starmer says he 'felt sick' watching footage of Henry Nowak's arrest and police have questions to answer

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

