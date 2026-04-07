2026. április 7. kedd Herman
Vége a tartaléknak is, elfogyott az üzemanyag egy európai repülőtéren

Más olasz légikikötőkben korlátozást vezettek be.

A dél-olaszországi Brindisi repülőterén elfogyott az üzemanyag kedden, miközben Reggio Calabria és Pescara légikikötőjében korlátozásokat vezettek be további négy másik repülőtérrel együtt.

Brindisi repülőterének közleménye szerint a kerozinhiány átmenetinek számít, és az előrejelzések szerint kedd kora délutántól tudják ismét biztosítani az induló gépek feltöltését.

A Puglia tartomány légyközlekedéséért felelős Antonio Maria Vasile szerint nincsen vészhelyzet, de az utóbbi napokban

a korábban már korlátozást bevezető repülőterekről érkező gépek teljesen felemésztették Brindisi üzemanyag-tartalékát.

A milánói Linate, Bologna, Treviso és Velence repülőterén április 4-től vezettek be korlátozásokat. A sürgősségi, valamint a három óránál hosszabb távolságot fedő járatokat kivéve minden más repülőgép legfeljebb kétezer liter kerozint tankolhat.

Hasonló korlátozást lépett érvénybe a dél-olaszországi Reggio Calabria és az Adria-parti Pescara repülőterén is.

A római kormány május elsejéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó literenkénti 25 centes csökkentését, amelyet eredetileg április 7-ig rendelt el.

Kezdőlap    Külföld    Vége a tartaléknak is, elfogyott az üzemanyag egy európai repülőtéren

olaszország

légi közlekedés

üzemanyaghiány

kerozin

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja a választásokon
A Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és rangos vendége, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. J. D. Vance azt mondta: elhozta Donald Trump elnök támogató üzenetét Orbán Viktornak a hétvégi magyarországi választásokra. Az alelnök üzent a „Magyarországot zsaroló és sakkban tartó brüsszeli bürokratáknak” is.
 

Küszöbön az újabb krízis: erre válthatnak a magyarok, hogy végleg elfelejtsék a gázszámlát

Küszöbön az újabb krízis: erre válthatnak a magyarok, hogy végleg elfelejtsék a gázszámlát

Nyomokban már Magyarországon is tapasztalható a közel-keleti háború érdemi keresletélénkítő hatása a tiszta, elektromos technológiák piacán, a jelenlegi energiapiaci helyzet tartósabb fennmaradása esetén hosszabb távon pedig várhatóan itthon is jelentősen erősödik a napelemek, energiatárolók, elektromos autók és hőszivattyúk iránti érdeklődés. Az alacsonyabb termelési és üzemeltetési költségek mellett a tiszta, elektromos technológiák vonzerejét az olaj- és gázellátás jövőjével kapcsolatos bizonytalanságok közepette az is növeli, hogy alkalmazásuk lehetővé teszi a központosított energiarendszertől való kisebb-nagyobb arányú függetlenedést is. A viszonylag jelentős beruházási költségek miatt a pénzügyi és szabályozási támogatások ma még elengedhetetlen az új technológiák szélesebb körű elterjedéséhez, de a fosszilis importfüggőség ezáltal lehetséges mérséklése nemzetgazdasági érdek is.

Visszatér a szovjet éra legendás keleti járgánya: így néz ki az új Volga

Visszatér a szovjet éra legendás keleti járgánya: így néz ki az új Volga

Bár két évvel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy a szintén kínai Changan segítségével tér vissza a Volga márka, a korábbi projekt végül meghiúsult.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

