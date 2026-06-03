Sűrű füst Szentpétervár felett: lángol a stratégiai fontosságú olajterminál egy dróntámadás után

Június 3-án hajnalban dróntámadás érte a szentpétervári kikötő olajterminálját, amelynek következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben. A reggeli órákban újabb robbanások történtek, így a lángok továbbterjedtek – írja az RBK híradása nyomán a Portfolio.

A figyelmeztető szirénák megszólalása után robbanások rázták meg a kikötőt, számos helyszíni fotón, felvételen hallhatók a detonációk, valamint hatalmas lángok és sűrű fekete füstoszlopok láthatók az terminál olajtartályai felől:

Fires burn and smoke rises over the oil terminal in the Northwestern Russian city of St. Petersburg, following a large-scale drone attack on the terminal and other nearby infrastructure this morning by Ukraine. Today, June 3, is the start of the St. Petersburg International… pic.twitter.com/8Z53NPKwDF — OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026

A Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozdenko reggel hat óra körül a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a légvédelem harminc drónt lőtt le a régió felett, a kikötőben tomboló tüzet viszont nem hozta szóba.

A megtámadott Szentpétervári Olajterminál Északnyugat-Oroszország legnagyobb kőolajtermék-kezelő létesítménye, az itt elhelyezkedő 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál, a terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát. Az ország számára stratégiai fontosságú vállalatnak minősül, és 2000 óta szerepel a természetes monopóliumok állami nyilvántartásában. A SPARK-Interfax céginformációs rendszer adatai szerint a terminál 2024-es bevétele 8,6 milliárd rubel volt.

A támadás azért is különösen kellemetlen az orosz félnek, mert június 3. és 6. között rendezik meg a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumot (SPIEF). Ugyanezen az éjszakán az orosz fővárost is dróntámadás érte, Szergej Szobjanyin, Moszkva főpolgármestere több pilóta nélküli repülőeszköz lelövéséről és a roncsok eltávolításáról számolt be. Ezzel párhuzamosan a Tambovi területen található Progressz hadiipari üzemet is dróncsapás érte.