2026. április 17. péntek Rudolf
A Wizz Air diszkont légitársaság repülőgépe érkezik a Debreceni Nemzetközi Repülőtérerre 2020. december 17-én. Ezen a napon tartották a Wizz Air első nyilvános magyarországi repülőtéri koronavírus-tesztelését, amelyen önkéntes alapon vehettek részt az utasok. A sajtónyilvános esemény célja, hogy a légitársaság bemutassa a reptéri tesztelés folyamatát és hatékonyságát.
Nyitókép: Balázs Attila

Súlyos gondok elé néz az európai légiközlekedés

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője azt mondta: járattörlések jöhetnek az emelkedő üzemanyag-költségek miatt. Ez be is következett és a nyáron akár üzemanyaghiány is akadályozhatja az utazásokat.

Veszélyben a külföldi nyári repülőgépes utazás – több száz járatot töröl két nagy európai légitársaság az iráni háború nyomán történt üzemanyag-drágulás nyomán.

Európában egyre kevesebb a kerozin és a Lufthansa most be is jelentette, hogy hétvégére leállítja regionális leányvállalatát, a CityLine-t, amely 27 repülőgéppel főként európai üzleti útvonalakat szolgál ki. A Gulfnews nevű portál pedig azt közölte, hogy a Wizzair három olasz reptéren „bizonyos fokú kerozin-hiányal szembesült” – név szerint Velence, Brindisi és Catania légikikötökben, de járattörlés nélkül megoldották a problémát. Visszatérve a Lufthansára,

a cég a nyári szezon után további hat gépet kivon a forgalomból, és nem zárja ki, hogy a kapacitáscsökkentés egészen a téli időszakig elhúzódik.

Egy másik globális szállító, a holland KLM szintén lépni kényszerült: a következő hónapban 160 járatot töröl, bár ez a teljes menetrend kevesebb mint egy százalékát érinti. A döntések hátterében egyértelműen az áll, hogy a kerozin ára a háború kezdete óta több mint 120 százalékkal emelkedett.

Közben a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője drámai hangnemben figyelmeztetett. Fatih Birol, a párizsi székhelyű szervezet (IEA) főnöke azt mondta: Európa akár hat hét alatt kifogyhat a repülőgép-üzemanyagból. Egyes légitársaságok már korábban jelezték: akár három héten belül is jelentkezhetnek hiányok. A szakember szerint hamarosan mindennapossá válhat, hogy egyes járatokat egyszerűen törölnek, mert nincs elegendő kerozin.

Nagy-Britanniában – ahol a Heathrow-reptér egyike a nagy átszálló-csomópontoknak –, a brit kormány egyelőre nyugodt hangot próbál megütni. Rachel Reeves pénzügyminiszter szerint

jelenleg nincs ellátási probléma, ugyanakkor szorosan nyomon követik a helyzetet.

A valóság azonban az, hogy a háttérben már válságforgatókönyvek készülnek: az Európai Unió közös beszerzéssel próbálhatja biztosítani a szükséges készleteket, akár harmadik országok – köztük az Egyesült Királyság – bevonásával.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az európai repülőgép-üzemanyag mintegy háromnegyede a Közel-Keletről érkezik. A Hormuzi-szoros lezárása alapjaiban rengette meg az ellátási láncokat. Emiatt a légitársaságok költségei drámaian nőnek. A brit EasyJet például egyetlen hónap alatt 25 millió fonttal fizetett többet a kerozinért,és több százmillió fontos féléves veszteséget vetít előre.

A cég hangsúlyozta, hogy náluk nincs gond, rövidtávon nem számolnak fennakadásokkal.

A tengeren túl pénteken azonban már egy hasonló fapados, a Spirit Airlines azonnali krach-ját várták a befektetők... és nem várták az utazók. Az Észak- és Latin-Amerika egy részét lefedő cég eddig már kétszer kért csődvédelmet és csak azért maradt meg, mert az ágazat alacsonyabb kerozinárakkal számolt.

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről
A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Kiss Róbert Richard: padlón Dubaj turizmusa, de könnyeket nem kell hullajtani

Miközben az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be, az iráni háború eszkalálódása padlóra küldte a dubai turizmust. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértőt, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetőjét kérdeztük.
 

Megvan a második fordítás: Dombóvárt is Tiszás jelölt fogja képviselni

Az NVI adatai szerint a Tisza az átjelentkező és levélszavazatok segítségével Paks után Dombóváron is fordított a Tisza.

Kőkemény szigorítás jön a magyarok kedvenc tengerpartján: vége az okosba kiadott szállások korának

Az illegális és szürke gazdaság visszaszorítását célozza a horvát vendéglátási tevékenységről szóló új törvényjavaslat Horvátországban.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

