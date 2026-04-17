Súlyos gondok elé néz az európai légiközlekedés

Veszélyben a külföldi nyári repülőgépes utazás – több száz járatot töröl két nagy európai légitársaság az iráni háború nyomán történt üzemanyag-drágulás nyomán.

Európában egyre kevesebb a kerozin és a Lufthansa most be is jelentette, hogy hétvégére leállítja regionális leányvállalatát, a CityLine-t, amely 27 repülőgéppel főként európai üzleti útvonalakat szolgál ki. A Gulfnews nevű portál pedig azt közölte, hogy a Wizzair három olasz reptéren „bizonyos fokú kerozin-hiányal szembesült” – név szerint Velence, Brindisi és Catania légikikötökben, de járattörlés nélkül megoldották a problémát. Visszatérve a Lufthansára,

a cég a nyári szezon után további hat gépet kivon a forgalomból, és nem zárja ki, hogy a kapacitáscsökkentés egészen a téli időszakig elhúzódik.

Egy másik globális szállító, a holland KLM szintén lépni kényszerült: a következő hónapban 160 járatot töröl, bár ez a teljes menetrend kevesebb mint egy százalékát érinti. A döntések hátterében egyértelműen az áll, hogy a kerozin ára a háború kezdete óta több mint 120 százalékkal emelkedett.

Közben a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője drámai hangnemben figyelmeztetett. Fatih Birol, a párizsi székhelyű szervezet (IEA) főnöke azt mondta: Európa akár hat hét alatt kifogyhat a repülőgép-üzemanyagból. Egyes légitársaságok már korábban jelezték: akár három héten belül is jelentkezhetnek hiányok. A szakember szerint hamarosan mindennapossá válhat, hogy egyes járatokat egyszerűen törölnek, mert nincs elegendő kerozin.

Nagy-Britanniában – ahol a Heathrow-reptér egyike a nagy átszálló-csomópontoknak –, a brit kormány egyelőre nyugodt hangot próbál megütni. Rachel Reeves pénzügyminiszter szerint

jelenleg nincs ellátási probléma, ugyanakkor szorosan nyomon követik a helyzetet.

A valóság azonban az, hogy a háttérben már válságforgatókönyvek készülnek: az Európai Unió közös beszerzéssel próbálhatja biztosítani a szükséges készleteket, akár harmadik országok – köztük az Egyesült Királyság – bevonásával.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az európai repülőgép-üzemanyag mintegy háromnegyede a Közel-Keletről érkezik. A Hormuzi-szoros lezárása alapjaiban rengette meg az ellátási láncokat. Emiatt a légitársaságok költségei drámaian nőnek. A brit EasyJet például egyetlen hónap alatt 25 millió fonttal fizetett többet a kerozinért,és több százmillió fontos féléves veszteséget vetít előre.

A cég hangsúlyozta, hogy náluk nincs gond, rövidtávon nem számolnak fennakadásokkal.

A tengeren túl pénteken azonban már egy hasonló fapados, a Spirit Airlines azonnali krach-ját várták a befektetők... és nem várták az utazók. Az Észak- és Latin-Amerika egy részét lefedő cég eddig már kétszer kért csődvédelmet és csak azért maradt meg, mert az ágazat alacsonyabb kerozinárakkal számolt.