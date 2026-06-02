„Humanizálás” indul a Blahánál és a Népszínház utca torkolatában

Gál József, a Vitézy Dávid-féle Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője közzétette: a pénteki Fővárosi Közgyűlésen zöld utat adtuak a Népszínház utcai torkolat átalakításának, és ahogy fogalmazott, „humanizálásának”. Mint írja, „egyhangúlag fogadtuk el a VIII. kerülettel kötendő megállapodást, amelynek köszönhetően a 99-es busz végállomása végre elkerül a torkolatból. A járat a jövőben a Blaha Lujza téren fog fordulni – ott, ahol a többi, szintén itt forduló járat is. Ezt a módosítást a Fővárosi Közgyűlésben most jóváhagytuk, miközben a Józsefvárosi Önkormányzat már gőzerővel dolgozik a Népszínház utca teljes megújításán.”