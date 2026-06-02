2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Hegedûs Zsolt egészségügyért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatására érkezik az Országgyûlés egészségügyi bizottságának ülésére az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Döntött a miniszter az egyedi gyógyszertámogatásokról döntő alapítvány jövőjéről

Infostart / MTI

Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka – számolt be róla az egészségügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel.

Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét.

A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagy értékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami, szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek.

„Mi is ebbe az irányba lépünk: az állami felelősségvállalást, az átláthatóságot és a betegek méltányos hozzáférését erősítjük”

– hangsúlyozta Hegedűs Zsolt.

A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között lehet teremtik meg.

„Ez nem helyettesíti az állami szerepvállalást, hanem kizárólag kiegészítő lehetőségként szolgálhat olyan ritka, speciális, egyedi esetekben, ahol további segítségre lehet szükség” – jegyezte meg.

A Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért a honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból, a biztosított kérelmére nyújthat támogatást.

