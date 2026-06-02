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Budapest, 2023. május 19.Velkey György János főigazgató beszédet mond a Bethesda Gyermekkórház rendhagyó meseösvényének és pszichoterápiás élménykertjének avatásán az intézmény Ilka utcai részlegében 2023. május 19-én.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Velkey György János: Magyarországon kevés az egyházi kórház, meg is kell küzdeniük a forrásokért

Infostart / InfoRádió

Új vezetőt választott az Egyházi Kórházak Egyesülése: a szervezet elnöki tisztségét a jövőben Velkey György János tölti be. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az InfoRádióban az egyházi fenntartású kórházak helyzetéről beszélt, valamint arról, hogy milyen szerepet töltenek be a magyar egészségügyi rendszerben.

„Jelenleg Magyarországon hét egyházi kórház van: a római katolikus egyháznak két szerzetesrendi kórháza, a görögkatolikus egyháznak egy vidéki kisvárdai kórháza, a Máltai Szeretetszolgálat kórháza Pomázon, illetve a református egyháznak két kórháza Törökbálinton és a Bethesda, valamint a Mazsihisz szeretetkórház” – sorolta az InfoRádióban Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesülésének újonnan megválasztott elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Az újdonsült elnök szerint az Egyházi Kórházak Egyesülése egy színes és sokrétű szervezet, a tagjai rengeteg mindent csinálnak az egészségügyben a csecsemőgondozástól a geriátriáig, azaz a legidősebbek ellátásáig mindenféle betegséggel. Hozzátette, egy igen sajátos helyzetű szövetség ez, hiszen a nagy állami egészségügyi ellátórendszer mellett, és az egyetemi klinikák alapítványi tulajdonú, fenntartású rendszere mellett az egyházi kórházak egy kisebb szeletet jelentenek, nem érik el az ellátási rendszer 10 százalékát. Ugyanakkor viszont

egy nagyon sokszínű ellátási egységet képeznek az egyházi kórházak, ahol holisztikus szemlélettel, de nagyon innovatívan, rengeteg sok új technológiával és új módszerrel igyekeznek segíteni a betegeknek.

Velkey György János arra is kitért, hogy a szervezetben tömörülő 7 kórházon túl kisebb egészségügyi szolgáltatók is tagok, akiknek fekvőbeteg kapacitásai vagy járóbeteg rendelései vannak sokféle szakterületen, így az elmegyógyászatban, az addiktológiában, idősellátásban, valamint a baptista egyháznak van egy gyermek hospice intézménye. Mint mondta, velük kiegészülve már egészen népes a szervezet, és együtt képviselik a közös érdekeket, megjelenítik azokat a társadalmi értékeket, amiket ezek a kórházak és ellátók képviselni tudnak a betegek javára és a családok szolgálatára.

Az átalakítások, fejlesztések kapcsán a kórházi főigazgató elmondta, az egyházi intézmények kicsit különcek a rendszerben sok sajátossággal. Megjegyezte, sokszor kell küzdeniük a forrásokért, beruházásokért. Elmondása szerint az utóbbi években sokat lehetett például arról hallani, hogy az egyházi iskolák kivételes helyzetben vannak, az egészségügyben azonban ez nem jelenthető ki.

Magyarországon – más országokkal összehasonlítva – relatíve kevés az egyházi fenntartású kórház, és bizony, sokszor kell harcolni a forrásokért, több-kevesebb sikerrel

– jegyezte meg az újonnan kinevezett elnök. Mint mondta, ezért is fontos eleme az ilyen intézmények működésének, hogy megjelenítsék magukat, hozzátette viszont, hogy elsősorban szolgálni szeretnének, illetve képviselni azokat az értékeket, amikkel kapcsolatban nagyon sok pozitív visszajelzést kapnak.

Velkey György János szerint jellegéből adódóan ez a kórházrendszer emberbarát, mindenre odafigyelő, így nem csupán a testi bajokra, hanem a lelki, spirituális tényezőkre, szociális, családi kérdésekre is odafigyelő szolgálat szeretne lenni, mindez pedig a gyakorlatban is sok tekintetben jelen tud lenni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Velkey György János: Magyarországon kevés az egyházi kórház, meg is kell küzdeniük a forrásokért

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