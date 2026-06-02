A szívhangrendeletről részletesen is állást foglalt Hegedűs Zsolt miniszter a parlamenti szócsata után

Hétfő este szócsata alakult ki a parlamentben az interpellációk során a „szívhangrendeletről”.

Máthé Zsuzsanna (KDNP) azt mondta: az Alaptörvény rögzíti azt, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és a 2022-ben bevezetett szabály szerint az abortuszt kérelmező édesanyákat vizsgáló szülész-nőgyógyászoknak a terhességmegszakítást engedélyező lelet kiállítása előtt szükséges bemutatniuk a magzat szívhangját. Ezért aggasztónak nevezte azt, hogy az egészségügyi minisztertől olyan kijelentések hangoztak el, hogy „a rendelet megerőszakolta a szakmát”. Azt kérdezte: mi a Tisza-kormány álláspontja a szívhangrendelet jövőjével kapcsolatban, „kaphatnak-e szót még a magzatok, és üzenhetnek-e továbbra is szívhangjukkal?”

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter válaszában kiemelte: a Tisza-kormány célja, hogy minél több gyermek szülessen. Orvosként és keresztényként számára az emberi élet védelme a fogantatástól a halálig alapvető parancs. Azonban „mi a magzati életek védelmét valós társadalompolitikai feladatnak tekintjük”.

Úgy fogalmazott:

a korábbi kormány szakmaiatlan, etikátlan és szívtelen rendeletet alkotott, amelyről a szakma egyértelműen jelezte, hogy nem tartják indokoltnak. Ebben az ügyben „a politika megerőszakolta a szakmát”, ezért társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményeznek,

mert szakmai, morális, etikai és szociálpolitikai konszenzus kell.

Az abortuszok csökkentéséhez a valódi eszközök a felvilágosítás, a megelőzés, a fogamzásgátlás támogatása, a krízishelyzetben levő nők segítése, a szülőotthonok és az örökbeadás emberséges előremozdítása, valamint a civilek és a keresztény egyházak bevonása – sorolta.

Ezután Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hosszú posztot tett közzé a témában a Facebookon, amelyben dokumentumokat is csatolt.

A miniszter azt írta: „Ez a vita nem az abortuszról általában szól. És nem is arról, hogy az orvos megállapíthatja-e a magzati szívműködést. Természetesen megállapíthatja. A magzati szívműködés vizsgálata szakmai, diagnosztikai helyzetben része lehet a szülészeti-nőgyógyászati ellátásnak.

A kérdés ennél sokkal pontosabb: van-e bizonyíték arra, hogy a magzati szívműködés Dopplerrel történő hallhatóvá tétele befolyásolja a várandós terhességmegszakítással kapcsolatos döntését, és ha igen, milyen szakmai, bioetikai és betegjogi kockázatai vannak a várandósra nézve, illetve milyen potenciális biofizikai kockázatai lehetnek a magzatra nézve, különösen korai terhességben? A »szívhangrendelet« ugyanis erre az előfeltevésre épült” – fogalmazott a miniszter, majd jelezte: „A rendelet normaszövegét nem is a szakma írta. A normaszöveg a Belügyminisztériumban, kormányzati megrendelésre készült. Vagyis előbb megszületett egy politikai-jogi elvárás, és csak ezután próbálták azt szakmai keretbe illeszteni.”

Mint írta, a szívhang hallhatóvá tételének kockázata van, „a Nemzetközi Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság (ISUOG) biztonsági állásfoglalása szerint az első 13+6 hétben külön óvatossági szabályok vonatkoznak: nem rutinszerűen, hanem klinikai indikációval, alacsony expozícióval és a lehető legrövidebb ideig alkalmazható a potenciális magzati biofizikai kockázat miatt.”

Mint a miniszter megjegyezte: „A szakma végül próbált kárt mérsékelni. Az egyik kulcspont az lett, hogy bekerült: orvosi ellenjavallat esetén a Doppler-vizsgálatot nem kell elvégezni. Ez nem technikai apróság.

Ez volt az a szakmai menekülőút, amely lehetővé tette, hogy a politikailag kikényszerített szabály legkárosabb végrehajtását sok esetben el lehessen kerülni.”

A tárcavezető hozzátette: „A transzparencia jegyében közzéteszem a szakmai kollégium elnökének és a szülészet és nőgyógyászati tagozatának válaszait a szívhang rendelet kapcsán feltett kérdéseimre.”

A levélváltásból kiderült, hogy nincs adat arról, hányszor kerülték el a szívhangrendelet alkalmazását orvosi okok miatt, és hogy a rendeletnek milyen hatása volt az abortuszok számára vonatkozóan.

A Telex szakértőket megkérdezve részletesen utánanézett, hogyan változott az abortuszok száma a szívhangrendelet óta, és azt írták: a KSH statisztikái szerint a szívhangrendelet nem igazán befolyásolta az abortuszok számának alakulását. Csökkenő irányban semmiképpen sem, sőt, bizonyos adatok még romlottak is a rendelet óta.