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Gyalogos kel át egy zebrán szakadó esőben, kezében egy esernyővel.Forrás: Getty Images/fcafotodigital
Nyitókép: Getty Images/fcafotodigital

Ránk tör egy hullámzó hidegfront, és csak nehezen tágít

Infostart

Szerdán hullámzó frontálzóna érkezik, így többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A Dunántúlon több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de keleten még 25 fok fölé emelkedik. Csütörtökön átmenetileg több helyen szárazra fordul az idő, majd pénteken széteső hidegfront érkezik elszórtan csapadékkal.

Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég – de keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Egy nyugatról kelet felé haladó csapadékzónából

a záporok és zivatarok mellett a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső is várható, a zivatarokat akár felhőszakadás is kísérheti.

Az északi, északnyugati szelet sokfelé élénk, főképp az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik, de a konvektív csapadékgócok környezetében is lehetnek erős, akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul – közölte a HungaroMet.

Az említett hullámzó frontálzóna fokozatosan hagyja el majd térségünket csütörtökön, emiatt a keleti, északkeleti országrészben még számíthatunk záprokra, illetve zivatarokra, az ország többi részén viszont száraz idő valószínű. Pénteken elszortan számíthatunk záporra, zivatarra.

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Befagyott a front, az erődöv és a drónok Ukrajnát segítik

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Rab Árpád
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
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