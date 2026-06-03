Ránk tör egy hullámzó hidegfront, és csak nehezen tágít

Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég – de keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Egy nyugatról kelet felé haladó csapadékzónából

a záporok és zivatarok mellett a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső is várható, a zivatarokat akár felhőszakadás is kísérheti.

Az északi, északnyugati szelet sokfelé élénk, főképp az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik, de a konvektív csapadékgócok környezetében is lehetnek erős, akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul – közölte a HungaroMet.

Az említett hullámzó frontálzóna fokozatosan hagyja el majd térségünket csütörtökön, emiatt a keleti, északkeleti országrészben még számíthatunk záprokra, illetve zivatarokra, az ország többi részén viszont száraz idő valószínű. Pénteken elszortan számíthatunk záporra, zivatarra.