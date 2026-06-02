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Marozsán Fábián az orosz Danyiil Medvegyev ellen játszik a madridi salakpályás tenisztorna férfi egyes versenyének második fordulójában 2026. április 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Chema Moya

Marozsán Fábián: erős közepes

Infostart / MTI

Maradt hiányérzet Marozsán Fábiánban, az első számú magyar teniszezőben a salakpályás szezonnal kapcsolatban.

A világranglista 54. helyezettje ezen a borításon idén öt győzelmet aratott és hat vereséget szenvedett, legutóbb a francia nyílt bajnokságon, a Roland Garroson lépett pályára, ahol egyéniben az első fordulóban kikapott a nála előrébb rangsorolt Miomir Kecmanovictól.

„Vegyes érzéseim vannak, ha ránézek az eredményeimre az idei salakos szezonból. A Roland Garroson még sosem játszottam akkora hőségben, mint Kecmanovic ellen, és úgy éreztem, ez a vártnál jobban megnehezíti a dolgomat. Nagyon nehéz, száraz körülmények voltak, magasan szállt a labda, hatalmas volt a hőség, és ehhez nem én tudtam jobban alkalmazkodni. Persze nem azt mondom, hogy csak emiatt kaptam ki, jobb volt a szerb, de sajnos nem a megfelelő egészségi állapotban érkeztem meg a francia fővárosba” – mondta Marozsán a keddi közleményében. Hozzátette, fájó volt, hogy egy Grand Slam-torna ilyen korai szakaszában búcsúzott, de csapatával levonta a mérkőzés tanulságait, és annak megfelelően folytatták a munkát.

„Van bennem hiányérzet, mivel mindig bizakodó vagyok a salakkal kapcsolatban, elvégre azon nőttem fel és szép eredményeket könyvelhettem el ezen a borításon.

Bár a felkészülés jól indult, sajnos kevés meccset sikerült játszanom a salakos szezonban, le kellett mondanom Genfet betegség miatt, és korábban volt, hogy sérülés is hátráltatta a játékomat. Ezért nehéz értékelnem az elmúlt másfél hónapot, szerettem volna többet kihozni ebből” – fogalmazott Marozsán, aki teljesítményére az „erős közepes” jelzőt használná

„Voltak azért szép győzelmeim, az elődöntő Bukarestben – nehéz körülmények között –, a Cicipasz elleni siker Münchenben, szóval azért nem olyan rossz a helyzet, csak nyilván többet reméltem a salakos tornáktól. Nincs világvége, továbbra is ott vagyok az 50. hely környékén, megyünk tovább!” – jegyezte meg.

Marozsán a füves pályás idényt Stuttgartban kezdi, majd közvetlenül a wimbledoni Grand Slam előtt Hallében lép pályára.

„Nem a fű a legerősebb borításom, de bízom benne, ahogyan egyre több tapasztalatom lesz füvön, jobb eredményeket fogok elérni, és évről évre egyre több győzelmet sikerül szereznem ezen a borításon is Wimbledon előtt” – mondta Marozsán, aki tervek szerint a füves pályás szezon után, a kemény pályás időszak előtt még visszatér salakra, az umagi és az estorili tornákon versenyezhet.

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