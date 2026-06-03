A Roland Garros és a Giro mellett a foci-vb-re készülő válogatottakat is nézhetünk ma

A szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
18.00: Atlétika, Paavo Nurmi Emlékverseny, Turku
Sport 1
20.00: Kézilabda, német bajnokság, Magdeburg-Gummersbach
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Tampa Bay Rays-Detroit Tigers
Eurosport 1
10.30, 20.00: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs
Eurosport 2
15.30: Kerékpár, női Giro d'Italia, 5. szakasz
Spiler 1
20.35: Labdarúgás, vb-felkészülés, Hollandia-Algéria
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Luxemburg-Olaszország
Arena 4
20.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Lengyelország-Nigéria
Match 4
19.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Albánia-Izrael