ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.55
usd:
306.03
bux:
136197.4
2026. június 3. szerda Klotild
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

A Roland Garros és a Giro mellett a foci-vb-re készülő válogatottakat is nézhetünk ma

Infostart / MTI

Jövő héten foci-vb, egy sor válogatott játszik ezért ma felkészülési meccset. De csúcstenisz is lesz a tévében.

A szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

18.00: Atlétika, Paavo Nurmi Emlékverseny, Turku

Sport 1

20.00: Kézilabda, német bajnokság, Magdeburg-Gummersbach

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Tampa Bay Rays-Detroit Tigers

Eurosport 1

10.30, 20.00: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs

Eurosport 2

15.30: Kerékpár, női Giro d'Italia, 5. szakasz

Spiler 1

20.35: Labdarúgás, vb-felkészülés, Hollandia-Algéria

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Luxemburg-Olaszország

Arena 4

20.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Lengyelország-Nigéria

Match 4

19.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Albánia-Izrael

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A Roland Garros és a Giro mellett a foci-vb-re készülő válogatottakat is nézhetünk ma

roland garros

sport a tévében

giro d’italia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a tajvani-kínai helyzet részben megköti az amerikaiak kezét a Közel-Keleten is

Kaiser Ferenc: a tajvani-kínai helyzet részben megköti az amerikaiak kezét a Közel-Keleten is

Az Egyesült Államok nem engedheti meg, hogy a Hormuzi-szorosban hadihajókat veszítsen, mert felborulhatna a stratégiai erőegyensúly a Távol-Keleten. Az pedig Kínának teremtene egy olyan lehetőséget, hogy relatíve kis kockázattal megtámadja Tajvant – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.
 

Három országot értek csapások az Öböl mentén éjjel

Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzá

Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzá

Két törvényjavaslatot is benyújtott a Tisza Párt kedden késő este. Az egyik megszünteti a gyűlöletkeltő propagandát, a másik pedig megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Szeptember 30-ig el kell távolítani a 15 négyzetméternél nagyobb gigaplakátokat az épületekről.
 

Tiltakozik a Fidesz: „lépésről lépésre számolják fel a szuverenitásunkat”

Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében, bűncselekmények gyanúja merül fel

Megindult a minisztériumok átvilágítása és átszervezése – távozók is akadnak

Személycserék a MÁV-nál: a teljes vezetést leváltották a szolgáltatáscégnél

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.03. szerda, 18:00
Rab Árpád
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Energiaválság és vámháború: az eurózónát is térdre kényszerítik 2026 gazdasági viharai

Energiaválság és vámháború: az eurózónát is térdre kényszerítik 2026 gazdasági viharai

Az euróövezet gazdasági növekedése az idei évben jelentősen lelassul, a GDP bővülése a tavalyi 1,4 százalékról 0,8 százalékra mérséklődik áll az OECD frissen megjelent Economic Outlook elemzésében. A növekedés lassulásában meghatározó szerepet játszik a közel-keleti konfliktus okozta energiaár-sokk, a geopolitikai bizonytalanság és a transzatlanti kereskedelmi feszültségek. A kilábalás 2027-ben kezdődhet meg, amikor a növekedés 1,2 százalékra gyorsulhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mekkorát ment Szoboszlai Dominik cége: többszázmilliós plusszal zárták 2025-ös

Elképesztő, mekkorát ment Szoboszlai Dominik cége: többszázmilliós plusszal zárták 2025-ös

Miközben a válogatott csapatkapitányának cégei dinamikus növekedést és komoly nyereséget értek el, a családjához köthető alapítvány egyelőre érdemi tevékenység nélkül működik.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran launch new strikes, as Kuwait says airport hit by Iranian drones

US and Iran launch new strikes, as Kuwait says airport hit by Iranian drones

Kuwait says its international airport has been badly damaged by Iranian drones, and traffic is suspended.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 3. 09:10
Egy egész ország ezt a vicces vb-slágert énekli – videó
2026. június 2. 22:02
Marozsán Fábián: erős közepes
×
×