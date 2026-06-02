A lakossági panaszokra reagálva előző héttől kezdve állandó, emelt létszámú rendőri jelenlétet biztosít a XI. Kerületi Rendőrkapitányság Kelenföldön és környékén.
Fokozott rendőri jelenlét Kelenföldön és környékén

Infostart / MTI

A lakossági panaszokra reagálva előző héttől kezdve állandó, emelt létszámú rendőri jelenlétet biztosít a XI. Kerületi Rendőrkapitányság Kelenföldön és környékén – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon, miután Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány kedden egyeztetett László Imrével, Újbuda polgármesterével.

A tájékoztatás szerint a járőrök önálló, valamint a közterület-felügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, emellett a BRFK közrendvédelmi főosztálya és a Készenléti Rendőrség is megerősítő erőket biztosít, így éjjel-nappal kint vannak rendőrök a környéken. A járőrök néhány nap alatt mintegy 400 alkalommal igazoltattak, és 16 embert fogtak el.

A főkapitány kijelentette, minden szabálysértés és bűncselekmény esetén intézkednek, ugyanakkor közölte azt is, hogy azokkal a hajléktalanokkal szemben, akik csak ülnek egy padon, nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés.

A napokban a BRFK újabb térfigyelő kamerákat telepít a kelenföldi vasútállomás területén, július 4-én pedig a Budapesti Közlekedési Központtal közös köztisztasági-közbiztonsági akciót szerveznek a környéken.

A főkapitány azt kérte a polgármestertől, hogy az önkormányzathoz beérkező lakossági panaszokat haladéktalanul továbbítsák a rendőrkapitányságnak.

Kaiser Ferenc: a modern hadseregek hibrid megoldásokban gondolkoznak, nem tudnak mindent a drónok
A jövő háborúit sem csak gépekkel vívják majd, mindig szükség lesz emberi erőre a harctéren – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a biztonság- és védelempolitikai szakértő. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint ugyanakkor az utóbbi időben a legígéretesebb fejlesztések a counter drónokat, vagyis a védelmi, drónelhárító rendszereket érintették.
 

Óbudai korrupciós ügy: nem cáfolja az ügyészség, hogy előállították Őrsi Gergely polgármestert is

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
Teljes a felfordulás az iráni háborúban, fontos adatok érkeztek – mit csinál a forint?

Történelmileg erős szinten kezdi a forint a keddi napot, a hazai valuta a nemzetközi turbulenciák ellenére is ellenálló tudott maradni. A globális devizapiacok továbbra is az iráni háború fejleményeire, és a konfliktus elhúzódása miatt egyre növekvő inflációs kockázatokra figyelnek. Miközben jelenleg úgy tűnik, mintha minden békehírt "megvennének" a befektetők, hogy aztán minden eszkalációról szóló hírre eladjanak, egyre közelebb vagyunk a kritikus ponthoz, amikor már az azonnali lezárás is jelentős és visszafordíthatatlan gazdasági károkat okoz – vagy talán már el is hagytuk. Az inflációs folyamatokról ma az eurozónából érkező adatok alapján kaphattunk pontosabb képet, amiből kiderült: két és fél éve nem látott szintre gyorsult az infláció az euróövezetben. Eközben az is kiderült az is, hogy mi állt az első negyedéves hazai GDP növekedés mögött.

Mentőövet kaphat a katasztrófa sújtotta parajdi bánya egy része: az engedélyekre vár most mindenki

Mgvalósítható a több évtizede bezárt parajdi Erzsébet-bánya turisztikai és gyógyászati célú újranyitása, a folyamatot azonban egyelőre bürokratikus akadályok hátráltatják.

Starmer says he 'felt sick' watching footage of Henry Nowak's arrest and police have questions to answer

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

