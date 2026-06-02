Fokozott rendőri jelenlét Kelenföldön és környékén

A tájékoztatás szerint a járőrök önálló, valamint a közterület-felügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, emellett a BRFK közrendvédelmi főosztálya és a Készenléti Rendőrség is megerősítő erőket biztosít, így éjjel-nappal kint vannak rendőrök a környéken. A járőrök néhány nap alatt mintegy 400 alkalommal igazoltattak, és 16 embert fogtak el.

A főkapitány kijelentette, minden szabálysértés és bűncselekmény esetén intézkednek, ugyanakkor közölte azt is, hogy azokkal a hajléktalanokkal szemben, akik csak ülnek egy padon, nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés.

A napokban a BRFK újabb térfigyelő kamerákat telepít a kelenföldi vasútállomás területén, július 4-én pedig a Budapesti Közlekedési Központtal közös köztisztasági-közbiztonsági akciót szerveznek a környéken.

A főkapitány azt kérte a polgármestertől, hogy az önkormányzathoz beérkező lakossági panaszokat haladéktalanul továbbítsák a rendőrkapitányságnak.