2026. április 17. péntek Rudolf
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Miközben az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be, az iráni háború eszkalálódása padlóra küldte a dubai turizmust. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértőt, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetőjét kérdeztük.
Kiss Róbert Richard: padlón Dubaj turizmusa, de könnyeket nem kell hullajtani

Miközben az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be, az iráni háború eszkalálódása padlóra küldte a dubaji turizmust. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértőt, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetőjét kérdeztük.

Főleg az európai, de tulajdonképpen a világ más részein található légitársaságok is fontolgatják a járatritkításokat, sőt, jó pár közülük már be is jelentette, hogy kevesebb repülőutat fog kínálni. Kiss Róbert Richard elmondása szerint a ritkítás jellemzően nem azt jelenti, hogy a társaságok feladnak egy-egy úti célt, hanem azt, hogy adott desztináció esetében kevesebb gép fog az elkövetkezendő időszakban a turisták rendelkezésére állni.

Az áremelés a turisztikai szakértő szerint gondot jelenthet a társaságoknak, ugyanis ha megpróbálnak mindent ráterhelni a jegyárakra, az utascsökkenést okozhat. „Nyilván vannak olyan üzleti célú utazások, amelyeket nehéz vagy nem lehet elhalasztani, de a turisztikai célú utazások mindig kiválthatók: közelebbi helyet választanak az emberek, vagy akár autóval mennek pihenni, nyaralni” – magyarázta.

Az iráni konfliktus következménye az is, hogy a dubaji hétcsillagos Burdzs al-Arab hotelt 2027-ig bezárják. A hír kapcsán a szakértő megjegyezte, a hét csillag jól hangzik, de ez igazából egy PR-fogás, jóllehet, amikor 25 évvel ezelőtt összeállította A világ legszebb szállodái című kötetet, az „Arabok tornya” hatalmas sláger volt. A hírét emelte Tiger Woods, aki golfozott a szálloda tetején található helikopter-leszállón, illetve Roger Federer és Andre Agassi is, ők rövid teniszbemutatót tartottak ugyanott. „Hihetetlen, hogy mi mindent hozott a szállodaiparba, hogy mit jelentett a Burdzs al-Arab, tényleg egy ikonikus hotelről van szó, ami Dubaj jelképe” – fogalmazott a turisztikai szakértő.

„Az, hogy negyedszázad után felújítás miatt bezárt, érthető, de az, hogy ennyi időre, már azt jelzi, hogy Dubaj nagyon komoly gondokkal küszködik, hiszen elmaradnak a turisták, mivel senki sem szeret légvédelmi szirénák hangjára ébredni a támadások miatt” – mondta az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetője, emlékeztetve: március legelején Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében, tehát a felújítás indokolt, de nyilván ennek időzítése sem véletlen.

Hogy mikorra épülhet vissza a turistaszám, azzal kapcsolatban úgy fogalmazott: ezt akkor lehet majd megmondani, ha ismert, mikor lesz vége az amerikai–iráni–izraeli konfliktusnak; szerinte nagyon gyorsan fog regenerálódni a turizmus, de egyelőre csak romlani látszik a helyzet, ami más öböl menti országra is kiterjedt. A helyzetet érzékeltette is: míg korábban Dubaj évi 19-20 millió turistát fogadott, addig most alig-alig lézengenek utazók az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában.

A mostani konfliktus megrengeti Dubaj turizmusát, de szerinte azért nem kell „könnyeket hullajtani”, mert közben emelkednek az üzemanyagárak, így amit az egyik oldalon elveszítenek, azt a másik oldalon visszahozzák.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről
A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Kiss Róbert Richard: padlón Dubaj turizmusa, de könnyeket nem kell hullajtani

Kiss Róbert Richard: padlón Dubaj turizmusa, de könnyeket nem kell hullajtani

Miközben az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be, az iráni háború eszkalálódása padlóra küldte a dubai turizmust. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértőt, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetőjét kérdeztük.
 

Megvan a második fordítás: Dombóvárt is Tiszás jelölt fogja képviselni

Kőkemény szigorítás jön a magyarok kedvenc tengerpartján: vége az okosba kiadott szállások korának

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

