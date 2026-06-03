Először fordul elő, hogy egy autógyár kártérítést fizet az önvezető módban történt balesetekért

A kínai BYD autógyártó bejelentette, hogy egy éven keresztül teljes körű kártérítést vállal azokért a balesetekért, amelyek a fejlett vezetéstámogató rendszerének használata közben történnek – írja a CarNewsChina híradása nyomán a hvg.hu. Jelenleg egyetlen másik gyártó sem vállal ilyen garanciát – teszik hozzá.

Az új szabályzat a gyártó God's Eye (Isten szeme) elnevezésű vezetéstámogató rendszerére vonatkozik: ha a funkció be van kapcsolva, és a járművezető a rendszer előírásainak megfelelően használja, a BYD megtéríti az autóban keletkezett, valamint a másoknak okozott anyagi károkat, sőt a személyi sérülésekkel kapcsolatos költségeket is.

A kártérítés összegének nincs felső határa, mi több, a káresemény az autó tulajdonosának biztosítási díját sem növeli meg.

Jelenleg hosszadalmas jogi procedúra hivatott megállapítani, hogy a vezető vagy a technológia hibázott-e. A BYD most lényegében azt üzeni vásárlóinak: bízik annyira a rendszerében, hogy hajlandó pénzügyi felelősséget is vállalni érte.

A BYD szerint a hasonló kezdeményezések nagyban növelik a márkába vetett vásárlói bizalmat. 2025-ben az automatikus parkolási funkciójukra vezettek be teljes körű felelősségvállalást, ami után a rendszer használati aránya 21 százalékról 93 százalékra ugrott.

Eközben a gyártó továbbra is gyorsítja az önvezetési technológiát, és ezúttal egy saját fejlesztésű chipet is bemutatott, amely a jövőben a fejlettebb, akár 3-as és 4-es szintű önvezető funkciók alapját adhatja.

Az a célja, hogy a vezetéstámogató technológiákat ne csak a drága modellekben, hanem a kedvezőbb árú autókban is elérhetővé tegye.

A kártérítési rendszer egyelőre csak és kizárólag Kínában érhető el, Európában egyelőre nem tervezik a bevezetését.