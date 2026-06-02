Bv, katasztrófavédelem: vezetőváltásokról döntött a miniszter a belügyi szervezetek csúcsán

Pósfai Gábor belügyminiszter 2026. június 2. hatállyal felmentette vezetői beosztásából
- Góra Zoltán tűzoltó altábornagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját,
- Tóth Tamás büntetés-végrehajtási altábornagyot, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokát.
A tárcavezető 2026. június 3. hatállyal kinevezte
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére Varga Ferenc tű. dandártábornok urat, valamint megbízta:
- a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagyot.
