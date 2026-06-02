2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatására érkezik az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésére az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bv, katasztrófavédelem: vezetőváltásokról döntött a miniszter a belügyi szervezetek csúcsán

Infostart / MTI

Vezetők felmentéséről, kinevezéséről és megbízásáról született döntés – olvasható a Belügyminisztérium közleményében.

Pósfai Gábor belügyminiszter 2026. június 2. hatállyal felmentette vezetői beosztásából

  • Góra Zoltán tűzoltó altábornagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját,
  • Tóth Tamás büntetés-végrehajtási altábornagyot, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokát.

A tárcavezető 2026. június 3. hatállyal kinevezte

  • az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére Varga Ferenc tű. dandártábornok urat, valamint megbízta:
  • a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagyot.

OKF

A szívhangrendeletről részletesen is állást foglalt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlamenti szócsata után

Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza-kormány az előző kormány szívhangrendeletéről, amely szerint kötelező a magzat szívhangját hallhatóvá tenni a terhes kismama számára – azzal a „nyomásgyakorlási" céllal, hogy ha esetleg abortuszra készül, akkor meggondolja magát. Hegedűs Zsolt miniszter szerint a belügynél készült rendelettel politikai okokból „megerőszakolták a szakmát", és egy embertelen rendelet született, amelyről most újra ki kell nyitni a vitát.
Nagy a káosz az iráni béke körül, újabb részvény árfolyama robbant fel

Kiderült, ezt kérik az önkormányzatok a Tisza-kormánytól: egyhamar nem lesz egyetértés?

Henry Nowak's family deserve answers after 'disturbing and tragic' footage, home secretary says

