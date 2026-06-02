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Egy antik izraeli zászló részlete Tel-Avivban.Forrás: GettyImages/Jake Warga
Nyitókép: GettyImages/Jake Warga

Hiába tiltakoztak ellene sokan, megkezdte munkáját az új Moszad-főnök

Infostart / MTI

Roman Gofman vezérőrnagy átvette kedden az izraeli Hírszerző és Különleges Műveleti Szolgálat (Moszad) vezetését David Barneától – jelentette a helyi média. Gofman mostanáig Benjámin Netanjahu miniszterelnök katonai titkára volt.

A kormányfő már tavaly kinevezte Gofmant a Moszad élére, amit többen megtámadtak a legfelsőbb bíróságon, mondván, hogy a tábornok soha nem szolgált a szervezetben. A bíróság azonban elutasította a petíciókat, Netanjahu pedig fenntartotta a döntését.

Gali Baharav-Miara főügyész és a Moszad leköszönő főnöke is ellenezte Gofman kinevezését, de aztán búcsúüzenetében Barnea arra kérte korábbi munkatársait, hogy álljanak az új vezető mögé.

Gofman a Szovjetunióban, azon belül Fehéroroszországban született 1976-ban, és 1990-ben emigrált Izraelbe. Sorkatonai szolgálata után hivatásos állományban maradt, és katonai pályafutása során több jelentős egységet vezetett. A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet 2023. október 7-i terrortámadása elleni védekezésben súlyosan megsebesült Szderótban.

Az utóbbi években a Moszad jelentős sikereket ért el magas rangú iráni tisztségviselők és a Hezbollah libanoni síita milícia vezetőinek likvidálásában, valamint a libanoni „csipogóakcióban”, amelyben egyazon időpontban felrobbantották a Hezbollah vezetőinek és aktivistáinak kommunikációs eszközeit.

„Most, amikor az iráni rezsim gyengébb, sebezhetőbb és nagyobb nyomás alatt áll, eljött az idő, hogy befejezzük a munkát. Történelmi jelentőségű hadjárat közepén vagyunk. Hiszem, hogy az iráni valóság megváltoztatása lehetséges a rezsim leváltásával. Ennek továbbra is prioritásnak kell lennie” – mondta hétfő esti búcsúünnepségén Barnea, aki öt évig állt a Moszad élén.

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Kezdőlap    Külföld    Hiába tiltakoztak ellene sokan, megkezdte munkáját az új Moszad-főnök

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