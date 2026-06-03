Egy egész ország ezt a vicces vb-slágert énekli – videó

Miközben a szurkolók világszerte már a jövő héten kezdődő labdarúgó-világbajnokságra készülnek, Bosznia-Hercegovinában egy rockdal vált a torna egyik váratlan slágerévé; a Dubioza Kolektiv „I Am From Bosnia, Take Me to America” című száma néhány nap alatt milliós nézettséget ért el, és a helyiek szerint máris a vb első, nem hivatalos himnuszává vált.

A felújított dal csak pár napja került föl a YouTube-ra, és már 1 milliónál jár, de a többi közösségi platformon is szélsebesen terjed.

A dal valójában nem új. A zenekar 2011-ben megjelent U.S.A. című szerzeményének átdolgozott változatáról van szó, amely eredetileg a kelet-európai kivándorlásról és az amerikai álom hajszolásáról szólt.

A U.S.A. refrénje – „I am from Bosnia, take me to America” – azonban idén tavasszal új jelentést kapott, amikor a boszniai labdarúgó-válogatott története során másodszor kijutott a világbajnokságra. A válogatott az olaszok elleni bravúros selejtezős sikerrel biztosította helyét a tornán, ami országos ünneplést váltott ki. A szarajevói utcákon összegyűlt tömeg újra és újra ezt a dalt énekelte, miközben a játékosokat várta.

A zenekar ezt követően úgy döntött, hogy új verziót készít a számból, kifejezetten a világbajnokságra hangolva. A klipben a zenészek sárga válogatott mezben futballoznak, hangszerekkel cseleznek, miközben a grillen csevap sül. A videó egy szarajevói munkásnegyedben készült, jelképes költségvetésből.

Az új változat egy új versszakkal is bővült, amely a boszniai futball egyik legfájdalmasabb emlékét idézi fel. A boszniai válogatott első világbajnoki szereplésén, a 2014-es tornán egy vitatott játékvezetői döntés miatt maradt alul Nigériával szemben, és kiesett a csoportkörben.

A világranglistán 65. helyezett Bosznia-Hercegovina június 12-én Torontóban Kanada ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon. A csoportban Svájc és Katar lesz az ellenfele.

A videó rövid idő alatt több millió megtekintést gyűjtött össze a különböző platformokon. A közösségi médiában szurkolók ezrei osztották meg, és több nemzetközi médium is felfigyelt rá. Az internetes kommentelők azt írták: bárhogy is szerepeljen a válogatott a megmérettetésen, Bosznia-Hercegovina már a torna kezdete előtt megnyerte a világbajnokság „dalversenyét”.