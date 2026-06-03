ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.05
usd:
305.39
bux:
0
2026. június 3. szerda Klotild
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Horgonyzó teherhajók a Hormuzi-szorosban, az iráni Bandar-Abbász partjai elõtt 2026. május 4-én. Donald Trump amerikai elnök az elõzõ nap bejelentette, hogy az amerikai haditengerészet hétfõ reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Liberty) mûveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Három országot értek csapások az Öböl mentén éjjel

Infostart / MTI

Irán rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint, miközben az Egyesült Államok csapást mért egy iráni katonai célpontra – közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai erők előzőleg rakétát lőttek ki egy hajóra, amely egy iráni kikötő felé próbált hajózni, megsértve ezzel az amerikai blokádot. Erre válaszul Irán rakétákkal és drónokkal támadta az amerikai ötödik flotta bahreini főhadiszállását és lőtte Kuvaitot is. A CENTCOM erre úgymond önvédelmi csapásokkal válaszolt, és a Hurmuzi-szorosban található Kesm-szigeten lévő egyik iráni kommunikációs toronyra mért csapást.

A CENTCOM jelentése szerint a Kuvaitra kilőtt két iráni rakéta útközben darabokra hullott, miközben az amerikai és a bahreini erők elfogták a Bahrein felé tartó rakétákat.

Előző nap két, az iráni Forradalmi Gárdához közeli hírügynökség, a Fars és a Tasnim arról számolt be, hogy megtorpantak a béketárgyalásokról szóló egyeztetések Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor „hamisnak és tévesnek” nevezte a tárgyalások leállásáról szóló híreket és azt mondta, hogy folytatódnak az egyeztetések.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Három országot értek csapások az Öböl mentén éjjel

egyesült államok

bahrein

kuvait

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzá

Két fontos törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza, az Alaptörvényt is módosítják hozzá

Két törvényjavaslatot is benyújtott a Tisza Párt kedden késő este. Az egyik megszünteti a gyűlöletkeltő közterületi plakátokat, a másik pedig megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A javaslatok egy sor jogszabályt módosítanak, köztük az Alaptörvényt is, a módosítások jelentős része kétharmados többséget igényel az Országgyűlésben.
 

Vitézy Dávid: ugyanaz történt most, mint Gyurcsány idejében, bűncselekmények gyanúja merül fel

Megindult a minisztériumok átvilágítása és átszervezése – távozók is akadnak

Kezdeményezte Molnár Zsolt letartóztatását az ügyészség

Kezdeményezte Molnár Zsolt letartóztatását az ügyészség

Befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják a volt szocialista országgyűlési képviselőt. Az akció több kerületi önkormányzatra is kiterjed, Kovács Katalin ügyészségi szóvivő nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.03. szerda, 18:00
Rab Árpád
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan szavaznak arról, lezárják-e a határokat a gazdag európai országban

Hamarosan szavaznak arról, lezárják-e a határokat a gazdag európai országban

Egy szerdán közzétett közvélemény-kutatás szerint a svájci választópolgárok várhatóan elutasítják azt a népszavazási javaslatot, amely tízmillió főben maximálná az ország lakosságát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerdán nem ússzuk meg szárazon: újabb hidegfront söpör végig az országon, estére durvulhat igazán a helyzet

Szerdán nem ússzuk meg szárazon: újabb hidegfront söpör végig az országon, estére durvulhat igazán a helyzet

Nyugatról érkezik a csapadék, délután pedig egyre többfelé dördülhet meg az ég, helyenként felhőszakadás is kialakulhat.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran launch new strikes as ceasefire negotiations stalled

US and Iran launch new strikes as ceasefire negotiations stalled

US launches fresh strikes on Iran and an oil tanker as Tehran says it attacked US bases in the Gulf.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 3. 07:24
Már ezen a nyáron fizetős lesz a világhírű turistalátványosság
2026. június 3. 06:48
Először fordul elő, hogy egy autógyár kártérítést fizet az önvezető módban történt balesetekért
×
×