A 3-as a varázsszám, és jön Mautner Zsófi is: a gasztronómiáról is szól az idei Múzeumok éjszakája

Egy éjszaka, egy délután folyamán több mint 300 muzeális intézmény nyitja meg a kapuit, több mint 3000 programmal, és 300 ezer látogatót várunk: ez a 3-as egy ilyen varázsszám idén – mondta el Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár az InfoRádióban.

Már több mint két évtizede zajlanak ezek a programok, de

minden évben vannak újdonságok is, hiszen mindig egy téma, egy tematika köré szerveződik a Múzeumok éjszakája. Ez az idei évben a gasztronómia.

Ez egy nagyon különleges téma, hiszen a konyha, az étkezés mindannyiunk számára személyes emlékeket, érzelmeket is kivált. A nagymama által készített sütemény, a dédszülők étkészlete, egy étel illata akár egy egész életen át elkísér minket. És ebbe a különleges miliőbe kapcsolódnak be a múzeumok, ahol nem statikus kiállításokkal, nem egyszerűen csak a műtárgyak egymás mellé rendezésével találkoznak a látogatók, hanem történetekkel. És szerintem ez a múzeumok egyik legnagyobb csodája, hogy tárgyakon keresztül olyan személyes történeteket képesek elmesélni, amik mindannyiunkra hatással vannak – mondta el Sári Zsolt.

Az idei évünk nagykövete Mautner Zsófi,

és az ő személye tökéletesen megmutatja, hogyan tud a gasztronómia művészetté válni, hogyan lehet úgy mesélni ételekről, ételkészítésről, hogy az, mint egy festmény, megelevenedik előttünk – folytatta.

A gasztronómia minden művészeti ágban ott van és megjelenik, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy az ételkészítés is maga a művészet. A Múzeumok Éjszakája azért különleges, mert ilyenkor a társművészetek kapcsolódnak a múzeumokhoz. Szinte minden programban előkerül a zene, a tánc, a színház, de akár a cirkuszművészet is. A programok során nem csak kiállításokat néznek a látogatók, nem csak tárlatvezetésekkel találkoznak, hanem kézműves foglalkozásokon próbálhatják ki magukat – tette hozzá az államtitkár, aki szerint nagyon sok helyen interaktív játékok is vannak.

A legtöbb múzeum már nem különíti el a gyerekeknek és a felnőtteknek szóló programokat,

hanem „intergenerációs” programokat akarnak adni, hiszen sokszor amúgy is kevés idejük van a családoknak együtt lenni, és ha már múzeumba együtt mennek, akkor a múzeumi programokat is együtt töltsék el. Ezért nagyon fontos, hogy olyan programok legyenek, ahol minden korosztály megtalálja a magának kedveset – tette hozzá.

A Múzeumok Éjszakájának az is a különlegessége, hogy ez nem egyetlenegy város programja.

Ez nem csak Budapest, hanem egész Magyarország rendezvénysorozata,

hiszen nem csak Budapesten, hanem rengeteg vidéki városban, a legkisebb falvakban is, tájházaktól a nagy múzeumokig rengeteg program lesz.

Idén Sopron a díszvendég.

A város múzeumi negyede, múzeumi intézményei kitüntetett szerepet kapnak. Arra biztatok mindenkit, hogy ha nem a saját városában, akkor is kerekedjen föl, és az ország bármely szegletében találkozhat Múzeumok Éjszakája programokkal – mondta el Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár az InfoRádióban..

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.