Infostart.hu
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
Nyitókép: Múzeumok éjszakája/Facebook

A 3-as a varázsszám, és jön Mautner Zsófi is: a gasztronómiáról is szól az idei Múzeumok éjszakája

InfoRádió

Kulináris és kulturális élmények találkoznak idén június 20-án, ezúttal ugyanis a gasztronómia lesz a Múzeumok Éjszakája kiemelt tematikája. Országszerte több mint 400 intézmény csaknem 2500 programmal várja a látogatókat, akik egy okostelefon-alkalmazás és a muzej.hu segítségével tudnak választani az események közül – mondta el Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár az InfoRádióban.

Egy éjszaka, egy délután folyamán több mint 300 muzeális intézmény nyitja meg a kapuit, több mint 3000 programmal, és 300 ezer látogatót várunk: ez a 3-as egy ilyen varázsszám idén – mondta el Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár az InfoRádióban.

Már több mint két évtizede zajlanak ezek a programok, de

minden évben vannak újdonságok is, hiszen mindig egy téma, egy tematika köré szerveződik a Múzeumok éjszakája. Ez az idei évben a gasztronómia.

Ez egy nagyon különleges téma, hiszen a konyha, az étkezés mindannyiunk számára személyes emlékeket, érzelmeket is kivált. A nagymama által készített sütemény, a dédszülők étkészlete, egy étel illata akár egy egész életen át elkísér minket. És ebbe a különleges miliőbe kapcsolódnak be a múzeumok, ahol nem statikus kiállításokkal, nem egyszerűen csak a műtárgyak egymás mellé rendezésével találkoznak a látogatók, hanem történetekkel. És szerintem ez a múzeumok egyik legnagyobb csodája, hogy tárgyakon keresztül olyan személyes történeteket képesek elmesélni, amik mindannyiunkra hatással vannak – mondta el Sári Zsolt.

Az idei évünk nagykövete Mautner Zsófi,

és az ő személye tökéletesen megmutatja, hogyan tud a gasztronómia művészetté válni, hogyan lehet úgy mesélni ételekről, ételkészítésről, hogy az, mint egy festmény, megelevenedik előttünk – folytatta.

A gasztronómia minden művészeti ágban ott van és megjelenik, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy az ételkészítés is maga a művészet. A Múzeumok Éjszakája azért különleges, mert ilyenkor a társművészetek kapcsolódnak a múzeumokhoz. Szinte minden programban előkerül a zene, a tánc, a színház, de akár a cirkuszművészet is. A programok során nem csak kiállításokat néznek a látogatók, nem csak tárlatvezetésekkel találkoznak, hanem kézműves foglalkozásokon próbálhatják ki magukat – tette hozzá az államtitkár, aki szerint nagyon sok helyen interaktív játékok is vannak.

A legtöbb múzeum már nem különíti el a gyerekeknek és a felnőtteknek szóló programokat,

hanem „intergenerációs” programokat akarnak adni, hiszen sokszor amúgy is kevés idejük van a családoknak együtt lenni, és ha már múzeumba együtt mennek, akkor a múzeumi programokat is együtt töltsék el. Ezért nagyon fontos, hogy olyan programok legyenek, ahol minden korosztály megtalálja a magának kedveset – tette hozzá.

A Múzeumok Éjszakájának az is a különlegessége, hogy ez nem egyetlenegy város programja.

Ez nem csak Budapest, hanem egész Magyarország rendezvénysorozata,

hiszen nem csak Budapesten, hanem rengeteg vidéki városban, a legkisebb falvakban is, tájházaktól a nagy múzeumokig rengeteg program lesz.

Idén Sopron a díszvendég.

A város múzeumi negyede, múzeumi intézményei kitüntetett szerepet kapnak. Arra biztatok mindenkit, hogy ha nem a saját városában, akkor is kerekedjen föl, és az ország bármely szegletében találkozhat Múzeumok Éjszakája programokkal – mondta el Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár az InfoRádióban..

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
gasztronómia

múzeumok éjszakája

sári zsolt

Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza-kormány az előző kormány szívhangrendeletéről, amely szerint kötelező a magzat szívhangját hallhatóvá tenni a terhes kismama számára – azzal a „nyomásgyakorlási" céllal, hogy ha esetleg abortuszra készül, akkor meggondolja magát. Hegedűs Zsolt miniszter szerint a belügynél készült rendelettel politikai okokból „megerőszakolták a szakmát", és egy embertelen rendelet született, amelyről most újra ki kell nyitni a vitát.
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

Pósfai Gábor belügyminiszter menesztette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét. A távozó szervezeti vezetők utódait már ki is nevezték a két rendvédelmi szerv élére, írja a Belügyminisztériumra hivatkozva az MTI.

A június 4-től induló Lidl-akciós kínálat a Sport &amp; Szabadidő kategóriában a kerti medencékre, strandfelszerelésekre és a vízkezeléshez szükséges karbantartó termékekre épül.

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

