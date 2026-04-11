2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
2019. április 26-i képen a Scandinavian Airlines (SAS) utasszállító repülőgépei sorakoznak az Oslo-Gardemoeni repülőtéren. Újabb közel 600 járatot volt kénytelen törölni a skandináv légitársaság április 28-án a harmadik napja zajló pilótasztrájk miatt, a járattörlések következtében a hét végén a SAS összesen mintegy 170 ezer utasa nem tudott útra kelni.
Nyitókép: MTI/EPA/Ole Berg Rusten

Nyári járattörlések és áremelések jöhetnek a légitársaságoknál

A magas kerozinárak miatt a nyári menetrendben járattörlések sem zárhatók ki, és rövid távon jegyár-emelések is várhatók - figyelmeztetett a Ryanair franciaországi tevékenységekért felelős vezetője.

Marcel Pouchain Meyer német lapoknak nyilatkozva közölte: a légitársaság "nagy aggodalommal" figyeli a helyzetet a fő utazási szezon közeledtével. Bár a vállalat 2027 márciusáig szükséges üzemanyagának mintegy 80 százalékát előre, fedezeti ügyletekkel, rögzített áron biztosította, a fennmaradó 20 százalék továbbra is bizonytalanságot jelent.

„Jelenleg nem tudjuk kizárni a járattörléseket” – mondta, hozzátéve, hogy rövid távon áremelések is lehetnek.

Olaszország egyes turisztikai repülőterein már most is kerozinhiány tapasztalható. A Ryanair arra figyelmeztetett, hogy az utasoknak érdemes mielőbb megvásárolniuk a jegyeket, mielőtt júniusban vagy júliusban érdemben is megjelennek a hatások.

A közel-keleti konfliktus, különösen az Irán körüli háborús helyzet meredek kerozinár-emelkedést idézett elő, amely az olajár növekedését is meghaladja. Világszerte több légitársaság emelte tarifáit, illetve biztonsági vagy gazdaságossági okokból járatokat függesztett fel.

Korábban az európai repülőtér-üzemeltetők szövetsége (ACI Europe) is figyelmeztetett egy esetleges „rendszerszintű kerozinhiány” kockázatára. A szervezet közölte: ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma három héten belül nem áll helyre stabil és jelentős mértékben, ellátási problémák alakulhatnak ki.

Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák

A rendőrök fehér ingben teljesítenek szolgálatot a szavazás napján, és voksolni csak civilben mehetnek. A rendőrség, a tűzoltóság, a büntetés-végrehajtás (bv) és a honvédség személyi állományának is biztosítják a részvétel lehetőségét a vasárnapi országgyűlési választáson – itt vannak a részletek.
 

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Vasárnap indul a választás, gyakorlati tudnivalók: hol, hogyan szavazz, milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak

Vasárnap reggel megnyitnak a szavazókörök, de érdemes még indulás előtt ellenőrizni, hogy minden szükséges okmány rendben van-e, mert egy lejárt igazolvány vagy egy félreértett szabály könnyen megakaszthatja a voksolást. Összeszedtük a 2026-os országgyűlési választás legfontosabb gyakorlati tudnivalóit: ki és hogyan szavazhat, mi a teendő, ha nincs érvényes irat, hogyan működik a mozgóurna, és mit lehet tenni, ha valaki szabálytalanságot tapasztal.

Akit nem lehet megtörni: nyolc hónap börtön után térne vissza az oktagonba a kőkemény bunyós

Börtönben sem hagyta el magát Daniel Rodriguez, de hivatalos ajánlatot egyelőre nem kapott a visszatérésre.

US and Iran in direct peace talks with Pakistan on ending Middle East conflict

Details of the negotiations remain scarce so far, but sources tell the BBC trilateral talks are under way in Islamabad.

