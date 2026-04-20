ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.83
usd:
306.97
bux:
136386.25
2026. április 20. hétfő Tivadar
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Különböző nyers húsok egy hentesüzletben.
Nyitókép: Pixabay

Vendéglátóhelyeken razziáztak – 21 milliós bírság, 345 kg élelmiszer kivonva

Infostart / MTI

Összesen 240 vendéglátóhelyet ellenőrzött, valamint 600 élelmiszerterméket vizsgált a tavaszi időszakban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, az eljárások eredményeként több mint 21 millió forint bírságot szabtak ki és 345 kilogramm terméket vontak ki a forgalomból.

Az NKFH hétfői közleménye szerint a tavaszi kiemelt ellenőrzések során elsősorban a turisztikailag frekventált helyeken működő, illetve kitelepült vendéglátóipari egységek, valamint a bevásárlóközpontok vendéglátóhelyeinek vizsgálata került a középpontba. Az esetek többségében kisebb hiányosságokat tártak fel, ugyanakkor 4 esetben indokolttá vált a tevékenység korlátozása vagy az érintett vendéglátóegység működésének ideiglenes felfüggesztése is. Az ellenőrzések során az esetek 27 százalékában merültek fel higiéniai problémák.

A feltárt szabálytalanságok miatt 55 esetben indult eljárás, az eddig kiszabott bírságok összege elérte a 10 millió forintot. A hatóságok a lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve nem megfelelően nyomonkövethető élelmiszerek miatt összesen 345 kilogramm terméket vontak ki a forgalomból.

A hatóság a tavaszi időszakban különösen népszerű olyan termékeket is vizsgált, mint az étkezési tyúktojások, a pácolt és füstölt húskészítmények, a friss húsok, valamint a csokoládéfigurák és a lédig édességek. A szakemberek az általános élelmiszer-higiéniai és biztonsági követelmények mellett elsősorban a termékek jelölését, nyomonkövethetőségét, valamint a dolgozók személyi higiéniáját ellenőrizték.

A hatóság összesen 611 ellenőrzést végzett. A feltárt hiányosságok miatt 94 kereskedelmi egységgel szemben indult eljárás, jellemzően higiéniai problémák (14 százalékban), valamint kisebb arányban jelölési (7 százalékban) és nyomonkövetési (8,5 százalékban) szabálytalanságok miatt. Visszatérő problémaként jelentkezett a magyar nyelvű jelölés hiánya, a lejárati idők módosítása, valamint a nyomonkövetési dokumentáció hiányossága.

Az ellenőrzések során 3080 hazai és 624 import élelmiszertétel vizsgálatára került sor, a kiszabott bírságok összege eddig közel 11 millió forintot tett ki.

Az NKFH pozitív tapasztalatként emelte ki, hogy a piacokon és vásárokon árusított pácolt és füstölt húskészítmények forgalmazása megfelelő volt, az árusok rendelkeztek a szükséges dokumentációval.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Vendéglátóhelyeken razziáztak – 21 milliós bírság, 345 kg élelmiszer kivonva

ellenőrzés

fogyasztóvédelem

vendéglátás

húskészítmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aggódik, de nyugtat is a német kancellár az energiaválság kapcsán

A közel-keleti háború okozta energiaválság Németországot is sújtja. Friedrich Merz kancellár azon a véleményen van, hogy a helyzet stabil. A jövő azonban kiszámíthatatlan, ezért összehívja a Nemzetbiztonsági Tanácsot.
 

A német haditengerészet is beszállna a Hormuzi-szoros védelmébe

Szalai Máté: újra eszkalálódik az iráni konfliktus, és nem látszik a megoldás

Újra teljes erővel kitörhet a háború Donald Trump nyilatkozata után Iránban

Teherán: a dúsított urán átadása soha nem is volt opció

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

Ruszin-Szendi Romulusz megfogalmazta legfőbb célját

Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja

Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak

Ursula von der Leyen szerint Magyarországot szerfelett szorítja az idő

Éles szlovák bírálatok Magyar Péter kijelentései miatt

Magyar Péter bejelentése után megszólalt a leendő házelnök

VIDEÓ
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A kubai kormány hétfőn megerősítette, hogy amerikai tisztségviselőkkel folytattak tárgyalásokat a karibi szigetországban, amely az olajblokád feloldását sürgette.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyibe kerülnek a Sziget 2026 jegyek és bérletek? Kik a már biztosan tudható Sziget fellépők? Összegyűjtöttük, amit az idei Sziget Fesztiválról tudni lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The next phase of peace talks is uncertain after Iran says it has "no plans for the next round" of negotiations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 20. 21:30
Vandalizmus Tatán – alig egy éve felújított létesítményeket, épületeket tettek tönkre
2026. április 20. 21:16
Romlott a BKK közmegítélése egy felmérés szerint
×
×