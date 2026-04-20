Vandalizmus Tatán – alig egy éve felújított létesítményeket, épületeket tettek tönkre

Ismét rongálás történt a Tatai Réti VIII-as tó környezetében, ahol több fából készült létesítményt is megrongáltak az elmúlt időszakban – írja a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ) beszámolója nyomán a HelloVidék.

A közlemény szerint több ponton is rongálás történt:

a madármegfigyelő teljes padozatát felszedték,

tanösvénytáblákat rongáltak meg,

és volt olyan elem is, amelyet a víz felé döntöttek.

Az érintett infrastruktúra egy részét alig egy éve újították fel.

A KEMHESZ szerint napokon belül megindul a helyreállítás. A károk azért érintik különösen érzékenyen az üzemeltetőket, mert a tó környezetét hosszú ideje saját erőből tartják karban: tanösvényt működtetnek, szemeteseket helyeztek ki, és a madármegfigyelőt is folyamatosan fenntartják.

A szövetség beszámolójában hangsúlyozza, hogy továbbra is elkötelezett a természeti és épített értékek megóvása mellett. Ennek részeként az elmúlt időszakban együttműködést alakítottak ki a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint a halőri állomány és a vezetőség is természetvédelmi képzésen vett részt.