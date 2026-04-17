Júniusig töpreng a DK

Júniusban tisztújítást tart a Demokratikus Koalíció – közölte a párt pénteken.

A parlamenti választást követően Dobrev Klára, a párt elnöke és a DK elnöksége lemondott, így vállalva felelősséget a kudarcért. A Demokratikus Koalíció azonban tovább működik – írták.

A DK elnökét, ahogy korábban is, a teljes párttagság választja meg online szavazáson, amelyet június 3-7. között rendeznek. Az alelnököket és elnökségi tagokat június 13-án választja meg a párt kongresszusa, a lemondott elnök és az elnökség a tisztújításig ügyvezetőként dolgozik – tudatták.