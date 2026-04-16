November óta vizsgálja a rendőrség, ki lehet az, aki megkörnyékezte a volt tiszás informatikust

A Magyar Hang április elején küldött kérdést azzal kapcsolatban az ORFK-hoz, hogy nyomoznak-e a magát Henry-nek kiadó személy ellen, aki Szabó Bence, az NNI volt nyomozója elmondása szerint megpróbálta a Gundalf néven emlegetett fiatal informatikust rábírni arra, hogy végezzen a Tisza Párt számára káros tevékenységet.

A rendőrség hétfőn azt közölte a lappal, hogy az említett személlyel szemben nem folytatnak nyomozás, majd szerdán korrigáltak:

„Elektronikus úton hozzánk 2026. április 2-án érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy adminisztrációs okokból kifolyólag korábban téves tájékoztatást küldtünk Önnek. Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztálya a Tisza Pártot ért támadásról a tudomásra jutását követően, 2025. november elején hivatalból rendelt el nyomozást jelentős érdeksérelmet okozó tiltott adatszerzés gyanúja miatt. Ennek a széleskörű nyomozásnak részét képezi többek között a Henry-ként jelölt személy és esetleges társainak azonosítása. Azok az információk, amelyek a közelmúltban a nyilvánosságban megjelentek, a nyomozás során, annak eredményeképpen – jóval korábban a nyilvánosságra kerülés előtt – jutottak a hatóság tudomására. Természetesen az eljárás továbbra is nagy ütemben folyik, kérjük, aki információkkal tudja segíteni a nyomozást, hozza azokat a hatóság tudomására”.

Az előzményekről Direkt36 számolt be március végén, miszerint 2025 nyarán egy szervezett akció készülhetett a Tisza Párt informatikai rendszerének megzavarására. Miután a párthoz köthető két informatikus – online neveiken Gundalf és Buddha – ezt megpróbálta feltárni, ellenük gyermekpornográfia gyanújával indult nyomozás, és házkutatást is tartottak náluk. A későbbi beszámolók szerint azonban a lefoglalt eszközökön nem találtak ilyen tartalmat.