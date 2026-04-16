2026. április 16. csütörtök Csongor
Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Madár István, a Portfolio vezető elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Elemzők: érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

Infostart / InfoRádió

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.

A hétvégi választásokat kétharmaddal megnyerő Tisza Párt szándéka, hogy bevezeti Magyarországon az eurót, ehhez majd szakértőkkel tekinti át a kérdést az államháztartás helyzetének megismerése után. Az EU közös fizetőeszközével kapcsolatban Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta:

a felmérések szerint a magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, és ha ezt mégsem sikerül megvalósítani, az politikai szempontból is elég kedvezőtlen lehet az új kormányzatnak.

Emiatt úgy véli, hogy ezt az ígéretet érdemes komolyan venni. Az már más kérdés, hogy az oda vezető út nem egyszerű.

„Nem valószínű, hogy rettenetesen drasztikus hiánylefaragásra készül a kormányzat, és ebből azért az következik, hogy az euró bevezetése valószínűleg nem fog három év alatt fog történni, ez inkább egy négy-öt-hat éves projekt lehet. A párt kommunikációjában nem szerepel konkrét céldátum, sem az oda vezető út, az oda vezető pálya nincs egyelőre lefektetve” – mondta az elemző.

Nyeste Orsolya a kommunikált információk alapján úgy látja, hogy a kormányzat alapvetően a 2030-as évek első néhány évében gondolkodik, ami, mivel túllóg az első négyéves cikluson, jelent egyfajta kockázatot, egy kormányváltás megtörheti ezt az elkötelezettséget. Ám szerinte ha elindul ez a projekt, és jól halad az ország ezen az úton, akkor egy másik kormánynak nem állna érdekében ezt az utat megtörni, visszafordítani.

„Azért az elmúlt évek nagy inflációs sokkja sok mindenkibe beégett annyira, hogy ne ragaszkodjon a saját devizához, és a forintot ne a függetlenség zálogának tartsa”

– mondta az Erste vezető elemzője.

Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint már önmagában az euróbevezetési program meghirdetése előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül, amennyiben ez hiteles.

„Ezt a játékot egyszer már játszottuk, még a baloldali kormányzat volt az, amelyik mindig öt évre volt az eurózónától, mert meghirdette a programot, és az égvilágon semmit nem csinált, hogy teljesítse. Ebbe még egyszer nem biztos, hogy érdemes belecsúszni, de volt rá példa, hogy már használtuk az euróbevezetés ürügyét arra, hogy a befektetőket az egyébként nem túl fegyelmezett gazdaságpolitikával szemben türelemre intsék. És mivel ez egy társadalmilag is népszerű ügy, és egyébként a jó gazdaságpolitika útja egybeesik az euróbevezetés útjával, a makrostabilitás, a nominális stabilitás útjával, ezért nem racionális egy gazdaságpolitikának, amelyik elkötelezi magát egy jó gazdaságpolitikai irányhoz való visszatéréshez, hogy letérjen az euróbevezetés programjától” – fogalmazott az elemző.

Ugyanakkor

azt is látni kell szerinte, hogy ezt 2030-ig megteremteni irreális. A folyamatnak vannak különböző intézményi lassító tényezői is.

„Nagyon-nagyon jó gazdaságpolitikával és egy szerencsés csillagzattal – ami mondjuk azért a mostani világgazdasági környezetet elnézve nem biztos, hogy adott – el lehet jutni mondjuk a 2030-as választási kampányig oda, hogy azt lehessen mondani, hogy már nagyon közel vagyunk az euróbevezetéshez” – vázolta.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.

Elemzők: érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

Elemzők: érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Startolnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere lapinformációk szerint

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter nem költözik a Karmelitába

A jegybank elnökével egyeztetett a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

VIDEÓ
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Nem a finanszírozás a szűk keresztmetszet: ezért halasztják a beruházásokat a kkv-k

Nem a finanszírozás a szűk keresztmetszet: ezért halasztják a beruházásokat a kkv-k

Kecskeméten továbbra is tervezhető a jövő a kkv-k számára, de csak azoknak, akik képesek gyorsan reagálni a munkaerőpiaci, energetikai és technológiai változásokra, és aktívan élnek a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségekkel. A KAVOSZ és a Portfolio közös Széchenyi Kártya Roadshow-jának legutóbbi állomásán a résztvevők arról beszéltek, hogy a vállalkozások ma egyszerre küzdenek munkaerőpiaci, költségoldali és technológiai kihívásokkal, miközben a működés alapja a folyamatos alkalmazkodás lett. A kép ugyanakkor nem egyoldalúan negatív, hiszen a finanszírozási eszközök elérhetők, a növekedés feltételei adottak, mégis látszik, hogy a beruházási aktivitás elmarad a lehetőségekhez képest. Ez azt jelenti, hogy a növekedési tartalék továbbra is a rendszerben van, de elsősorban azok számára, akik időben lépnek és fejlesztésekbe kezdenek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas csalás a patikában: 230 millió forintot húzott le egy gyógyszerész hamis receptekkel

Hatalmas csalás a patikában: 230 millió forintot húzott le egy gyógyszerész hamis receptekkel

Recepthamisítással igényelt vissza csaknem 230 millió forintnyi társadalombiztosítási támogatást egy 54 éves gyógyszerész.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli attacks destroy key bridge linking southern Lebanon with rest of country

Israeli attacks destroy key bridge linking southern Lebanon with rest of country

Reports from Lebanon say the Qasmiyeh bridge was destroyed by two successive attacks. In the US, Defence Secretary Pete Hegseth is about to give an update on the war with Iran.

