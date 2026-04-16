Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Madár István, a Portfolio vezető elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Elemző: ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

Infostart / InfoRádió

A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet.”

A Tisza Párt vasárnapi győzelmének kétharmados mértéke miatt a piacok, a befektetők úgy gondolják, hogy nagyon gyorsan, viszonylag hatékonyan meg lehet hozni azokat a szükséges intézkedéseket, amelyeket az új kormánytól várnak, részben a választási programjukkal összhangban, részben más elvárásokkal kapcsolatban – fogalmazott Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában. A piacok által üdvözölt központi témák közé tartozik az EU-s pénzek hazahozatala, amiben tényleg szükség van a gyorsaságra és a hatékonyságra, hiszen nagyon szoros a határidő a helyreállítási források ügyében. A másik dolog pedig, amiben a piac nagyon bízik, és lényegében el is kezdett árazni, az az, hogy középtávon sor kerülhet az euró bevezetésére, így az elkövetkező években Magyarországon elindulhat egy konvergencia-folyamat.

Madár István, a Portfolio elemzője is úgy látja, hogy a gazdaságban inkább hosszabb kifutású döntések vannak, ebből következően a leglátványosabb, ami megváltozott rögtön a választás után, az a tőkepiaci értékítélet.

„Itt még nem látjuk azt, hogy vállalatok ezáltal bármilyen módon megváltoztatták volna a döntésüket. Azt viszont látjuk, hogy a tőkepiacon élénk mozgás indult el. Ez az élénk mozgás kiterjed a devizapiacra, a forint egy látványos erősödéssel reagált a kormányváltás hírére. A kamatok elkezdtek csökkenni, nagyon jelentősen mérséklődött a kamatfelárunk is – tehát a Lengyelországhoz vagy akár a fejlett országokhoz képest mért kamatfelárunk is érdemben csökkent –, továbbá a részvénypiacon is elég hektikus mozgások indultak el” – sorolta a vezető elemző.

Ezek az „első tünetek” még nem magához az új kormányzáshoz kötődnek, hanem az ahhoz fűződő várakozásokhoz, vagy az első reflexszerű mozgásokhoz.

„Mondhatjuk azt, hogy ezek a piac és az új kormányzat mézeshetei. Az majd később derül ki, hogy ők hogy fognak egymással együtt élni” – fogalmazott Madár István.

Nyeste Orsolya szerint a győzelem mértéke meglepetés volt a piac számára. A külföldi befektetők a választás előtt azt látták, hogy az egyes közvélemény-kutatók előrejelzései elég jelentős mértékben ellentmondanak egymásnak, így nem nagyon mertek komoly téteket tenni sem a kormányváltásra, sem a korábbi kormány maradására, ezért nagyon erőteljes erőteljes kiváró hangulat a piacon a választások előtt.

Madár István egyetértett ezzel, hozzátéve: az látszott, hogy ahogy a közvélemény-kutatások egy része valószínűsítette a kormányváltást, úgy elkezdett elindulni egyfajta spekuláció a piacon.

„Azt hívtuk Tisza-betnek, hogy a kormányváltást spekuláló befektetők megjelentek Magyarországon, elég jelentős számban. És nagyon látványos volt ennek a devizapiaci hatása, a forint jóval a választások előtt elkezdett már erősödni, de aztán kirobbant az iráni háború, ami hirtelen és nagyon látványosan kirázta ezeket a befektetőket a magyar piacról. Ez a kirázódás okozhatta szerintem azt, hogy a választások után elkezdett utána újra fölépülni a Tisza-bet, és a választások után még mindig volt tér arra, hogy hétfő-kedden még beszálljanak ebbe a sztoriba a befektetők” – sorolta.

Úgy látja, ez magyarázhatta azt, hogy a választás előtti tőkepiaci mozgások nem teljesítették be teljesen ezt a Tisza-betet – nagyon nagy volt a zaj, eltérőek voltak a közvélemény-kutatók eredményei, így mindig volt egyfajta bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mi is jön.

Arra vonatkozóan, hogy a befektetőknek mi a fontosabb most Magyarországgal kapcsolatban, az új kormány tervei vagy például a közel-keleti, az ukrajnai konfliktus hatásai, Nyeste Orsolya elmondta, ezt nagyon nehéz rangsorolni. Magyarország egy kis, nyitott gazdaság, ezért bármi történik a világban, bármilyen válság – és ilyenekre 2020 óta több példa is volt–, arra nagyon nagy mértékben reagáltak a tőkepiacok. Most azonban az iráni válság, egyáltalán a közel-keleti helyzet megoldatlansága a választási eredmények hatására egy picit háttérbe szorult, abszolút a hazai történések vannak a fókuszban a magyar piacon.

A „mézeshetekkel” kapcsolatban megjegyezte: még csak néhány nappal vagyunk a választások után, ahogy telik az idő, ahogy kiderül a kormányalakítás menetrendje, az új kormányzat egyre több terve, úgy reagálnak majd a piacok, illetve az idő elteltével a kormányváltási hír hatásai enyhülhetnek, és ismét előtérbe kerülhet a közel-keleti helyzet, ami azért számos kihívást jelent majd a magyar gazdaságnak az elkövetkező hónapokban.

Mint Madár István fogalmazott, a gazdaság más, mint a politika.

Attól, hogy hirtelen fordulat történt a politikában, a gazdaság helyzete egy fikarcnyit sem lett más.

Leszámítva az előbb említett jelenségeket, hogy a forint erősebb lett és a kamatok csökkentek, ami, ha hosszú távon így marad, az valóban fontos, de azért az alapvető gazdasági folyamatokban nincs érdemi változás egyelőre.

„A legfontosabb, hogy bár a magyar gazdaság nincs válságban – nincsen olyan típusú krízisben, ami földindulásszerű mozgások veszélyét hordozná magában, az állam nem fizetésképtelen, a forint nem mutat durva, kontrollálatlan, gyengülésre utaló jeleket, sőt, a külső egyensúlyunk stabil –, viszont van egy 3,5 éves stagnáló, növekedési problémával súlyosan terhelt gazdaságunk. Ez a probléma egyaránt visszavezethető külső tényezőkre, a külpiacaink gyengélkedésére, és belsőkre, mint például az európai uniós források hiánya, a magas kamatszint – amit részben a gazdaságpolitika körüli bizonytalanság okoz –, az üzleti és a gazdasági hangulat lejtmenete, egy óriási beruházási lufi kipukkadása, amiből még nem tudtak magukhoz térni sem az állami, sem a magánszektor fejlesztési kapacitásai” – sorolta a vezető elemző, hozzátéve, hogy ezek mind összeálltak egy nagyon makacs „nemnövekedéssé”, és ebben egyelőre semmilyen változás nincs is.

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de...

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere?

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter nem költözik a Karmelitába

Az MTA egyeztetést kezdeményez a Tisza Párttal

Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
A fontosabb bejelentésekről és közlésekről itt tudósítunk.

A Mapei Kft. 2026 első negyedévében 8,8 milliárd forint belföldi árbevételt ért el, amely 13,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét.

We're yet to hear confirmation from either side, and there is no mention of Hezbollah - the Iran-backed group in Lebanon that Israel has been exchanging fire with.

