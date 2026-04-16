Dráma Pécsett: a járókelők próbáltak lebeszélni az ugrásról egy nőt

Feszült percek játszódtak le Pécsen, a Felsővámház utcában, ahol egy nő a negyedik emeleti erkélyről az ugrásra készült – adta hírül a bama.hu.

A helyszínen tartózkodók közül többen azonnal reagáltak: hárman az utcáról próbálták szóval tartani és visszatartani a nőt, hogy ne történjen tragédia. A szemtanúk rendkívül kritikus helyzetről számoltak be, miközben a hatóságok még úton voltak. A jelenlévők lélekjelenléte és gyors reakciója kulcsfontosságú lehetett abban, hogy időt nyerjenek a segítség megérkezéséig.

Mint írják, ez az eset rámutat arra, milyen fontos szerepe van a civil bátorságnak és az azonnali segítségnyújtásnak krízishelyzetekben.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a hírportálnak az mondta, biztonsági okokból intézkedtek a Major utcai helyszínen. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Horváth Nikolett Csilla tájékoztatása szerint a kiérkező katasztrófavédelmi egységek segítettek a társszerveknek bejutni a lakásba. Szemtanúk információi szerint a nőt az Országos Mentőszolgálat dolgozói elvitték a helyszínről.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!