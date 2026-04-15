2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Horgos, 2023. október 30.A szerb belügyminisztérium által közreadott felvételen szerb rendőrök elvezetnek egy őrizetbe vett migráns férfit a magyar határnál levő Horgosnál 2023. október 29-én. A szerbiai hatóságok több száz rendőrt vezényeltek a Magyarországgal közös határszakaszra azt követően, hogy október 27-én hajnalban lövöldözés tört ki migránsok között Horgosnál. A három halálos áldozatot követelő incidenssel összefüggésben hat migránst állítottak elő, négyen afgán, ketten török állampolgárnak vallották magukat. A szerb-magyar határ mentén több ezer migráns vár arra, hogy átszökhessen az Európai Unióba.
Nyitókép: MTI/AP/Szerb belügyminisztérium

Rendőrökre támadó afgán embercsempész ellen emeltek vádat Szegeden

Infostart / MTI

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint rendőrökre támadó afgán embercsempész ellen emeltek vádat, a férfi ismeretlen társaival megdobálta az intézkedő rendőröket.

A közlemény szerint a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség embercsempészéssel, felfegyverkezve elkövetett, hivatalos személy elleni erőszakkal és a közlekedés biztonsága elleni bűntettel vádolja az afgán férfit.

A vádirat szerint a férfi és ismeretlen társai, bűnszervezetben, 2023 márciusától a szerb-magyar határon található határkerítésén keresztül legalább nyolc alkalommal, legkevesebb 59 határsértőt juttattak át illegálisan Magyarországra.

A határ vajdasági oldalának közelében

  • sátrakban élő elkövetők a határkerítéshez létrákat támasztva segítették át az ország területére a határsértőket.
  • A létráztatók feladata volt a határvédelmet ellátó rendőrök, katonák és határvadászok figyelése, majd miután azok a helyszínre értek, a munkájuk akadályozása.
  • Ezért kövekkel, botokkal dobálták a hatóság intézkedő tagjait, járműveit, valamint a határvédelmi rendszer kameráit.

A vádlott megbízóitól a szállításokért előre meghatározott díjazást kapott, és azért is pénzt kért, hogy útvonalak, valamint szállítási tarifák és egyéb információk közlésével segítse a határsértőket eljutni a célországokba.

A férfi bevételének egy részét a bűncselekmények elkövetése érdekében befektette, és abból sátrat, ruhát, élelmet vásárolt, amelyeket a határszakasz szerb oldalán lévő, migránsok pihentetésére szolgáló táborban használt fel.

Nyeresége nagyobb részét, illegális pénzátutalási rendszeren keresztül, Afganisztánban élő családjának küldte, különböző vagyontárgyak, köztük gépkocsi, illetve ingatlan vásárlására.

Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság a jelenleg letartóztatásban lévő férfit, beismerése esetén, ítélje 12 év fegyházbüntetésre, állapítsa meg, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra és végleges hatállyal utasítsa ki Magyarországról – áll a közleményben.

A szerb-magyar határon, Horgosnál készült nyitókép illusztráció.

Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta a Sándor-palotában Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, a KDNP elnökét. Az államfő ma egymás után tárgyal az új Országgyűlésbe bejutott pártok vezetőivel.
 

Egy adminisztratív épületben károk keletkeztek és egy nő megsérült Dnyipróban, miután Oroszország támadás alá vette az ukrán nagyvárost. A légi riadó továbbra is érvényben ban az Ukrinform tudósítása alapján. Mára virradóra Cserkaszijban is hárman megsérültek orosz csapások következtében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német ZDF-nek adott interjút tegnap este, melyben kijelentette, az amerikai béketárgyalóknak „nincs idejük Ukrajnára" az iráni háború miatt.

Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

