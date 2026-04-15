Ismét Tóth Ádámot választották a közjegyzői kamara elnökévé

A területi közjegyzői kamarák képviselői 4 évre választották meg Tóth Ádámot, az elnök helyettese Máté Viktor budapesti és Zsarnai Ferenc szegedi közjegyző lett.

A MOKK elnöke a következő időszak legfontosabb feladatának a szerződéses biztonság erősítését és a közjegyzői eljárások egyszerűsítését, könnyítését tartja. Cél a közjegyzők permegelőző szerepének erősítése is. A közjegyzők évről évre több mint egymillió ügyben tehermentesítik a bíróságokat. A közjegyzők támogatják a digitális ügyintézést, és

saját ügyviteli rendszerüket is folyamatosan fejlesztik a gyorsabb és hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében.

Közjegyzők folytatják le a hagyatéki eljárásokat, évente mintegy 120-140 ezret, az öröklési ügyek szakértőiként sokezer végrendeletet, tartási, életjáradéki és öröklési szerződést készítenek, közreműködnek százezernyi lakásbérlethez kapcsolódó egyoldalú kötelezettségvállalás és több ezer házassági és élettársi vagyonjogi szerződés készítésében, aktív szerepet vállalnak a kisebb értékű pénzkövetelések érvényesítésében.

Tóth Ádám 1998 óta működtet közjegyzői irodát Budapesten. 2004 és 2007 között a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese, 2007 óta a szervezet elnöke