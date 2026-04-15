2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Ismét Tóth Ádámot választották a közjegyzői kamara elnökévé

Infostart / MTI

2007 óta immár hatodik elnöki ciklusát kezdheti meg a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) élén dr. Tóth Ádám.

A területi közjegyzői kamarák képviselői 4 évre választották meg Tóth Ádámot, az elnök helyettese Máté Viktor budapesti és Zsarnai Ferenc szegedi közjegyző lett.

A MOKK elnöke a következő időszak legfontosabb feladatának a szerződéses biztonság erősítését és a közjegyzői eljárások egyszerűsítését, könnyítését tartja. Cél a közjegyzők permegelőző szerepének erősítése is. A közjegyzők évről évre több mint egymillió ügyben tehermentesítik a bíróságokat. A közjegyzők támogatják a digitális ügyintézést, és

saját ügyviteli rendszerüket is folyamatosan fejlesztik a gyorsabb és hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében.

Közjegyzők folytatják le a hagyatéki eljárásokat, évente mintegy 120-140 ezret, az öröklési ügyek szakértőiként sokezer végrendeletet, tartási, életjáradéki és öröklési szerződést készítenek, közreműködnek százezernyi lakásbérlethez kapcsolódó egyoldalú kötelezettségvállalás és több ezer házassági és élettársi vagyonjogi szerződés készítésében, aktív szerepet vállalnak a kisebb értékű pénzkövetelések érvényesítésében.

Tóth Ádám 1998 óta működtet közjegyzői irodát Budapesten. 2004 és 2007 között a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese, 2007 óta a szervezet elnöke

elnökválasztás

magyar országos közjegyzői kamara

tóth ádám

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának – mondta Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

VIDEÓ
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Megindultak a tárgyalások Varga Mihály és a Tisza-kormány közt

Kármán András a jegybank elnök Varga Mihály meghívására ment el a Magyar Nemzeti Bankba, ahol a kormányváltás és az euróbevezetés kedvező hatásairól és az beszélgettek. Rendszeres egyeztetésekben állapodtak meg, így egyelőre konstruktívnak mutatkozik a viszony.

Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Lássuk, tényleg mindent tudsz-e a legendás Sherlock Holmesról!

Igazi mesterdetektív vagy? Tedd próbára a logikád és a memóriád mai Sherlock Holmes kvízünkkel! Kattints és nyomozz velünk!

US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

No further negotiations have been scheduled yet, the BBC understands, after the first round of talks last weekend ended without a deal.

