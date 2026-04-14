Méltatlanná vált tisztségére Piliscsaba jegyzője a polgármester szerint

A választás estéjén a Népszava riportere szólította meg a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényéről hazafelé tartó piliscsabai jegyzőt. Azt kérdezte tőle, hogy szerinte a kormánypárt mit rontott el. Juhász Andrea először azt válaszolta, hogy nem rontott el semmit, utána azonban trágár kifejezésekkel illette Magyar Pétert a kétharmados országgyűlési többséget szerző Tisza elnökét. A jegyző (itt meghallgatható) mondanivalójának lényege, hogy homoszexuálisnak tartja a leendő kormányfőt, ami számára szitokszó és bizonyíték az alkalmatlanságra.

Juhász Andrea kirohanása a helyiek körében hatalmas felháborodást okozott, és az ügynek azonnali következménye lett. Piliscsaba – egyébként Fidesz–KDNP-s – polgármestere, Thumáné Kauzál Melinda a közösségi oldalán azt írta, hogy „a jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata méltatlan a hivatalra, minden dolgozójára és ránk, városvezetőkre is. Fenntartom a teljes elhatárolódást ettől a viselkedéstől, továbbá jelzem, hogy munkáltatóként és felelős vezetőként a kialakult helyzetben a szükséges jogi lépéseket már hétfőn, amint tudomásomra jutott, megtettem.”

A polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011-es törvényre hivatkozik, amelynek alapján méltatlanná válik hivatalára az a kormánytisztviselő, aki olyan magatartást tanúsít, akár hivatali munkájával összefüggésben, akár azon kívül, amely alkalmas a betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, illetve a közigazgatásba vetett bizalomnak a súlyos rombolására.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.