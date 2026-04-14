Nyitókép: Getty Images/ wera Rodsawang

Méltatlanná vált tisztségére Piliscsaba jegyzője a polgármester szerint

Infostart / InfoRádió

Piliscsaba Fidesz–KDNP-s polgármestere méltatlanság miatt munkajogi eljárást indított a település jegyzője ellen, miután Juhász Andrea a választás estéjén homofób és trágár kifejezésekkel gyalázta Magyar Péter leendő kormányfőt, a voksoláson győztes Tisza Párt elnökét.

A választás estéjén a Népszava riportere szólította meg a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényéről hazafelé tartó piliscsabai jegyzőt. Azt kérdezte tőle, hogy szerinte a kormánypárt mit rontott el. Juhász Andrea először azt válaszolta, hogy nem rontott el semmit, utána azonban trágár kifejezésekkel illette Magyar Pétert a kétharmados országgyűlési többséget szerző Tisza elnökét. A jegyző (itt meghallgatható) mondanivalójának lényege, hogy homoszexuálisnak tartja a leendő kormányfőt, ami számára szitokszó és bizonyíték az alkalmatlanságra.

Juhász Andrea kirohanása a helyiek körében hatalmas felháborodást okozott, és az ügynek azonnali következménye lett. Piliscsaba – egyébként Fidesz–KDNP-s – polgármestere, Thumáné Kauzál Melinda a közösségi oldalán azt írta, hogy „a jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata méltatlan a hivatalra, minden dolgozójára és ránk, városvezetőkre is. Fenntartom a teljes elhatárolódást ettől a viselkedéstől, továbbá jelzem, hogy munkáltatóként és felelős vezetőként a kialakult helyzetben a szükséges jogi lépéseket már hétfőn, amint tudomásomra jutott, megtettem.”

A polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011-es törvényre hivatkozik, amelynek alapján méltatlanná válik hivatalára az a kormánytisztviselő, aki olyan magatartást tanúsít, akár hivatali munkájával összefüggésben, akár azon kívül, amely alkalmas a betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, illetve a közigazgatásba vetett bizalomnak a súlyos rombolására.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

Megszólalt az IMF Magyarországról: nehezen lesz ebből 2 százalékos növekedés

A tavaly októberi 2,1%-ról 1,7%-ra rontotta a magyar gazdaságra vonatkozó növekedési előrejelzését kedden a Nemzetközi Valutaalap (IMF). A szervezet szakemberei szerint a folyó fizetési mérleg egyenlege a korábban vártnál rosszabb lehet, és magasabb lehet az infláció.

Tömeges felmondáshullám fenyeget: ezen a látszólag apró dolgon múlik, maradnak-e a magyar dolgozók

A rugalmas és hibrid munkavégzés ma már nem kényelmi kérdés, hanem a munkaerőpiac egyik kulcsa:

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

