Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (jobbról) a képviselõjelöltek társaságában a párt eredményváró rendezvényén az országgyûlési választásokat követõen a budapesti Batthyány téren 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást

Infostart

Minden idők legmagasabb részvételével zajlott le a vasárnapi országgyűlési választás, amely a Tisza Párt óriási fölényével zárult, Magyar Péter listavezetőként akár kétharmados parlamenti többséggel a háta mögött is kormányt alakíthat néhány hét múlva. A miniszterelnök este gratulál a Tisza-elnöknek, de Orbán Viktor azt is megígérte, soha nem adja fel, és a sebek gyógyulása után 2,5 milliós tábora élén azonnal újra munkához fog látni.

A 2026-os országgyűlési választások napján, vasárnap már reggel 7 órakor, az első részvételi adatok közlésekor körvonalazódott egy történelmi eredmény, ugyanis a szavazás első órájában urnához járult minden harmincadik választó. Noha a lelkesedés a nap végére némileg lecsökkent, így is történelmi rekord jött össze: valamivel több mint 5,9 millió ember adta le szavazatát, ez csak minimálisan alacsonyabb 80 százaléknál. Végleges adatok várhatóan csak szombaton lesznek.

A történelmi részvételi arány valamennyi megszólaló jelölt és elemző szerint az eddigi legerősebb legitimációt biztosítja a leendő kormánynak, amelynek „színezetéről” vasárnap este fél 10 előtt már képet lehetett kapni:

  • Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már 50 százalék alatti feldolgozottságnál gratuláló üzenetről posztolt, amelyet Orbán Viktor miniszterelnöktől kapott
  • percekkel később Orbán Viktor rövid beszédet mondott a Bálnában, amelyben bejelentést tett a Fidesz-KDNP választási vereségéről, a célként kijelölt 3 millió voks helyett 2,5 milliót szerzett a kormányzó pártszövetség
  • Magyar Péter, már az éjszakában, Batthyány téri beszédében erősítette meg a Tisza Párt nagy arányú választási győzelmének tényét
  • a Tisza Párt elnökét az eredmények ismeretében számos világpolitikai vezető felhívta, hogy gratuláljon, köztük a NATO-főtitkár, az Európai Bizottság elnöke, a német kancellár és a francia elnök is. Gratulált Magyar Péternek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

Ami a kis pártokat illeti, a Mi Hazánk vasárnap este ünnepelt, de a parlamentbe jutás küszöbén táncolhat még napokig, amíg a levélszavazatokat megszámolják, illetve a külképviseleteken leadott voksok megérkeznek, a papírforma szerint előbbiek a Fideszt erősíthetik, utóbbiak a Tisza Pártot, igaz, előbbiek nagyságrendje nagyobb. A Demokratikus Koalíció parlamenti tagságának vége, a pártvezetés távozik, eredménye alig 1 százalék. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig ezúttal is hiába próbálkozott azzal, hogy a küszöböt átlépje, sőt, az 1 százalékot sem sikerült megugrania.

Ami pedig a „nagy számokat” illeti, este 8 óra után kezdtek csordogálni az adatok a Nemzeti Választási Irodától, és bár eleinte úgy tűnt, listán fej fej melletti eredmény születik a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt között listán, a feldolgozottság emelkedésével párhuzamosan „nyílt az olló”, este fél 10 tájban már várható kétharmados többségnél járt Magyar Péter politikai alakulata, majd el is hagyta ezt a limitet felfelé, ezen a ponton érkezett Orbán Viktor nyilvános gratulációja a Batthyány térre a Tisza Párthoz a telekommunikációs csatornákon keresztül.

A választással kapcsolatban egyébként a Fideszhez mintegy 1500 választási csalás gyanús esetről érkezett jelzés, ugyanekkor Magyar Péter több ezer olyan visszaélésről tett kijelentést, ami az ő pártjához érkezett.

A parlamenti választások végleges eredményére tehát várni kell még szombatig, a fellebbezési, illetve jogorvoslati lehetőségek következtében pedig akár május elejéig is eltarthat a választás jogerős eredményének kihirdetése.

Kormányalakításról pedig csak ezután lehet majd szó, az államfő a választásokon győztes pártlista vezetőjét kérheti fel a szokásjog alapján. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter egyébként már tett egy bejelentést: Sulyok Tamás haladéktalanul fel kell, hogy kérje őt kormányalakításra, majd le kell mondania hivataláról, több más fontos állami intézmény vezetőjével együtt.

Történelmi Tisza fölény és széteső iráni béke között választhatnak a befektetők

Mozgalmas hétnek nézünk elébe. Tegnap a Tisza Párt hatalmas fölénnyel, kétharmados győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, amire a forint rögtön 2% erősödéssel reagált és várhatóan a következő heteket is a választásokra adott piaci reakciók dominálhatják. A héten azonban több esemény is a terítéken van, ami belekavarhat ebbe a képbe. Az iráni háborúval kapcsolatos friss fejlemények, a megemelkedett energiaárak, az ebből fakadó inflációs kockázatok és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is meghatározzák a nemzetközi hangulatot, miközben a befektetők a héten érkező hazai, kínai és amerikai adatokból is igyekeznek iránymutatást nyerni.

Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt

A 199 fős Országgyűlésben a kétharmadhoz legalább 133 mandátum szükséges.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

2026. április 13. 06:24
Egy településen még polgármestert is választottak
2026. április 13. 05:45
Mi lesz most, mennyi szavazatot kell még összeszámolni? – íme, az összes részlet
