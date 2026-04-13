Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást

A 2026-os országgyűlési választások napján, vasárnap már reggel 7 órakor, az első részvételi adatok közlésekor körvonalazódott egy történelmi eredmény, ugyanis a szavazás első órájában urnához járult minden harmincadik választó. Noha a lelkesedés a nap végére némileg lecsökkent, így is történelmi rekord jött össze: valamivel több mint 5,9 millió ember adta le szavazatát, ez csak minimálisan alacsonyabb 80 százaléknál. Végleges adatok várhatóan csak szombaton lesznek.

A történelmi részvételi arány valamennyi megszólaló jelölt és elemző szerint az eddigi legerősebb legitimációt biztosítja a leendő kormánynak, amelynek „színezetéről” vasárnap este fél 10 előtt már képet lehetett kapni:

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már 50 százalék alatti feldolgozottságnál gratuláló üzenetről posztolt, amelyet Orbán Viktor miniszterelnöktől kapott

percekkel később Orbán Viktor rövid beszédet mondott a Bálnában, amelyben bejelentést tett a Fidesz-KDNP választási vereségéről, a célként kijelölt 3 millió voks helyett 2,5 milliót szerzett a kormányzó pártszövetség

Magyar Péter, már az éjszakában, Batthyány téri beszédében erősítette meg a Tisza Párt nagy arányú választási győzelmének tényét

a Tisza Párt elnökét az eredmények ismeretében számos világpolitikai vezető felhívta, hogy gratuláljon, köztük a NATO-főtitkár, az Európai Bizottság elnöke, a német kancellár és a francia elnök is. Gratulált Magyar Péternek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

Ami a kis pártokat illeti, a Mi Hazánk vasárnap este ünnepelt, de a parlamentbe jutás küszöbén táncolhat még napokig, amíg a levélszavazatokat megszámolják, illetve a külképviseleteken leadott voksok megérkeznek, a papírforma szerint előbbiek a Fideszt erősíthetik, utóbbiak a Tisza Pártot, igaz, előbbiek nagyságrendje nagyobb. A Demokratikus Koalíció parlamenti tagságának vége, a pártvezetés távozik, eredménye alig 1 százalék. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig ezúttal is hiába próbálkozott azzal, hogy a küszöböt átlépje, sőt, az 1 százalékot sem sikerült megugrania.

Ami pedig a „nagy számokat” illeti, este 8 óra után kezdtek csordogálni az adatok a Nemzeti Választási Irodától, és bár eleinte úgy tűnt, listán fej fej melletti eredmény születik a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt között listán, a feldolgozottság emelkedésével párhuzamosan „nyílt az olló”, este fél 10 tájban már várható kétharmados többségnél járt Magyar Péter politikai alakulata, majd el is hagyta ezt a limitet felfelé, ezen a ponton érkezett Orbán Viktor nyilvános gratulációja a Batthyány térre a Tisza Párthoz a telekommunikációs csatornákon keresztül.

A választással kapcsolatban egyébként a Fideszhez mintegy 1500 választási csalás gyanús esetről érkezett jelzés, ugyanekkor Magyar Péter több ezer olyan visszaélésről tett kijelentést, ami az ő pártjához érkezett.

A parlamenti választások végleges eredményére tehát várni kell még szombatig, a fellebbezési, illetve jogorvoslati lehetőségek következtében pedig akár május elejéig is eltarthat a választás jogerős eredményének kihirdetése.

Kormányalakításról pedig csak ezután lehet majd szó, az államfő a választásokon győztes pártlista vezetőjét kérheti fel a szokásjog alapján. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter egyébként már tett egy bejelentést: Sulyok Tamás haladéktalanul fel kell, hogy kérje őt kormányalakításra, majd le kell mondania hivataláról, több más fontos állami intézmény vezetőjével együtt.