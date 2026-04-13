ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.06
usd:
314.08
bux:
136857.94
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Szavazatszámlálás az országgyûlési választáson a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

381 ezer szavazat vár még megszámlálásra

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Legfeljebb 381 ezer, magyarországi lakóhellyel rendelkező választó szavazatát nem számolták még meg a szavazatszámláló bizottságok. Ez a szám az átjelentkezéssel szavazók, a külképviseleteken voksolók és azok szavazataiból áll, akik olyan szavazókörben szavaznak, ahová ezeket a voksokat még várják.

Azok a választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem a lakóhelyükön, hanem más magyarországi településen vagy a 149 külképviselet egyikén adták le a voksukat, a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire szavaztak, így szavazataikat vissza kell juttatni a lakóhelyük szerinti választókerületbe. A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 047 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat. Mind a 106 egyéni választókerületben van azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ezek a szavazókörök ugyanis várják a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait, és csak azt követően számlálják össze a voksokat, amint azok is megérkeztek. Ezekben a szavazókörökben leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat, ahol biztonságos helyen őrzik őket.

Az átjelentkezéssel szavazóknak zöld borítékba kellett tenniük a szavazatukat vasárnap, ezek a borítékok a Nemzeti Választási Irodához (NVI) kerülnek még hétfőn. A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnáknak csütörtök éjfélig kell megérkezniük az NVI-hez.

Ezt követően az NVI választókerületenként szétválogatja ezeket a szavazatokat, majd eljuttatja a megfelelő választókerületekbe. Ott átadják a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokkal, és így számlálja meg a voksokat.

A www.valasztas.hu oldal mind a 106 egyéni választókerület esetében közzétette a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumát a külképviseleti szavazatok és átjelentkezettek szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörökben. E szerint az utazó szavazatokra váró 106 szavazókörbe összesen legfeljebb 381 409 szavazatot várnak: ez a szavazókörben leadott (a szavazókörhöz tartozó normál szavazatokból), a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll össze.

Kezdőlap    Belföld    381 ezer szavazat vár még megszámlálásra

nvi

külképviselet

átjelentkezés

szavazatszámlálás

szavazat

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elindult a 30 napos visszaszámláló, amelyik párt nem lép időben, fizethet
Választás 2026

Még sokáig maradhat a plakáterdő: az április 12-i országgyűlési választásokat követően 30 napjuk van az induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az is látszik, hogy melyik pártoknak lehet anyagilag a legfájóbb a választási eredmény. A DK talán nem kerül pénzügyi válságba azzal, hogy átlépte az 1 százalékos küszöböt, a Kutyapárt viszont anyagilag nagyon komoly bajba került.
 

A szlovák kormányfő közölte: tiszteletben tartja a magyar választók döntését, és kész az együttműködésre az új kormánnyal, továbbra is fontosnak tartja a baráti kétoldalú kapcsolatokat, és a nemzeti kisebbségek helyzetének kiemelt kezelését.
 

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszteségbe fordult a Magyar Fejlesztési Bank

Az egy évvel korábbi 44,0 milliárd forintos nyereség után 3,5 milliárd forintos konszolidált veszteséggel zárta a tavalyi évet az MFB.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Amíg Magyarországon mindenki a választásra figyel, Donald Trump berobbantotta a gázárakat - nem is kicsit

Donald Trump amerikai elnök a meghiúsult amerikai-iráni tárgyalásokat követően bejelentette a Hormuzi-szoros teljes blokádját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 13. 12:14
Káosz a sztrádákon – több kilométeres torlódás az M7-esen, az M5-ös is elesett
2026. április 13. 12:02
Választás 2026 – elindult a 30 napos visszaszámláló, aki nem lép, fizethet
×
×