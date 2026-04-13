Magyar Péter és a Tisza Párt országjárása Mezőkövesden.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Egy Facebook-poszttal és a Partizánnak adott interjújával robbant be a közéletbe 2024 februárjában Magyar Péter, Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje, aki hamarosan kétharmados, alkotmányos többség birtokában kormányt alakíthat Magyarországon, 16 év után leváltva Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP kormányát. Az InfoRádió visszatekintett erre a 26 hónapra.

Magyar Péter, a 45. évét márciusban betöltő jövendő miniszterelnök családjában komoly hagyománya volt a jogász szakmának, ő maga is jogi pályára készült. Tanulmányait Budapesten és Hamburgban folytatta, diplomáját 2004-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán szerezte.

Fiatal jogászként Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének 2006-os kiszivárgása után Gulyás Gergellyel, a leköszönő jelenlegi Fidesz-kormány kancelláriaminiszterével együtt nyújtottak jogi segítséget a rendőri túlkapások érintettjeinek.

Magyar Péter a Fővárosi Bíróság után a nemzetközi ügyvédi szférában helyezkedett el. 2009-ben akkori feleségével, három fia édesanyjával, Varga Judittal Brüsszelbe költöztek. Akkor Magyar Péter maradt otthon a kisfiúkkal, majd 2010-ben szakdiplomataként csatlakozott Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletéhez.

2015-től az Orbán-kormány Miniszterelnökségének csoportvezető diplomatájaként a magyar kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt.

2018-tól a Magyar Fejlesztési Bank EU Jogi Igazgatóságát vezette.

2019-től pedig a Diákhitel Központ vezérigazgatója lett. Ebben a pozíciójában többször is vendége volt az Inforádió Aréna című műsorának.

A 444.hu hírportálon 2024. február 2-án jelent meg a kegyelmi botrányt kirobbantó cikk. Bő egy héttel később Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége is lemondott. Magyar Péter aznap nyilvános Facebook-posztjában jelentette be, hogy lemond minden állami pozíciójáról. Úgy fogalmazott egy percig sem akar olyan rendszer részese lenni, amelyben „az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak”.

Másnap, 2024. február 11-én adta az első Partizán-interjút.

„Ha őszinte akarok lenni, akkor sem a lemondás, sem a Facebook poszt, sem annak a tartalma nem új. Én ezen már nagyon régóta gondolkodom. Úgy gondolom, és eddig ezt nyilván nem mondhattam ki, és értem a kritikát, ami felém árad esetleg a baloldalról, meg olvasok kommenteket, hogy miért most, és én ennek haszonélvezője voltam, olvasom a jobboldalt, hogy én oda csinálok, ahol eddig enni kaptam. Én azt gondolom, hogy ezen túlmutat ez a dolog. Tehát egy kicsit gondolkozzunk távlatosan, és nyilván ez az utolsó lökés volt, ami most a múlt héten történt, és ahogy történt, az adta nekem meg a végső lökést, hogy ez így nem mehet tovább” – fogalmazott akkor.

Kulcsfontosságú szerepet játszott Magyar Péter politikai karrierjének elindulásában az a hangfelvétel, amelyet még 2023-ban készített titokban akkor még feleségéről, Varga Judit igazságügyi miniszterről. Varga Judit a kormányra nézve terhelő dolgokat állít a Völner-Schadl-ügyről, arról a kormányzati szereplőket is érintő korrupciós ügyről a végrahajtói „maffia” kapcsán, amelyben állítólag kormányzati tényezők nyomozati iratokból is „kihúzattak dolgokat”.

Magyar Péter már néhány nappal a Partizán-interjú után elkezdte fontolgatni a választásokon való elindulást, és arról beszélt, hogy egy általa vezetett jobbközép párt a 2026-os parlamenti választásokon akár 15-20 százalékos eredményt is elérhet.

A közelgő európai parlamenti választásra új párt alapítására jogi értelemben már nem maradt ideje, ezért vette át gyakorlatilag az utolsó pillanatban a mások által létrehozott, de érdemi politikai tevékenységet addig nem végző Tisztelet és Szabadság Pártját, rövidített nevén Tisza Pártot.

A Tisza Párttal aztán nagy meglepetésre, alig néhány hónapos politikai múlttal a hátuk mögött 29,6 százalékot értek el, és 7 EP-mandátumot szereztek. Az európai választást ugyan a Fidesz nyerte 44,6 százalékos eredménnyel, de a „régi” baloldal pártja, amelyek összefogva egymással indultak közös listán is csak 8,03 százalékot értek el, amivel egyértelművé vált: a magyar belpolitikában a Tisza lehet a legerősebb ellenzéki pártként a Fidesz váltópártja.

Az EP-választással egyszerre zajló önkormányzati választáson Budapesten, a Fővárosi Közgyűlésben 10 képviselőhelyet nyert el a Tisza Párt.

Az EP-választási siker után elindult a pártépítés, az országjárások és a tudatos felkészülés a kormányváltásra, vagy ahogyan Magyar Péter továbbgondolta, a „rendszerváltásra”. Magyar Péter a Tisza miniszterelnök-jelöltje lett, és 2026. április 12-én kétharmados többséget, alkotmányozást is lehetővé tevő felhatalmazást kapott a választóktól is. Így május elején minden bizonnyal ő lesz Magyarország következő miniszterelnöke.

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?
Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is. A Mi Hazánknál nagy meglepetés nem várható.
 

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat”, amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

Elérhetetlenné vált a Mészáros-csoport weboldala

Közvetlenül az országgyűlési választások másnapján elérhetetlenné vált a Mészáros Lőrinc családi cégeit összefogó Mészáros-csoport hivatalos weboldala. A portál 504-es hibakódot jelez. A cégbirodalomhoz tartozó legfontosabb leányvállalatok saját honlapjai azonban továbbra is zavartalanul működnek - közölte a Telex.

Megszólalt a szakértő a hihetetlen tőzsdei rekord után: megvannak a nap nagy nyertesei, de ketten óriásit zuhantak

A részvénypiac forgalma 126,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest.

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump says Tehran wants a deal 'very badly'

Trump says Iranians are doing no business in the Hormuz strait as UK maritime officials tell ships in the area to expect military presence.

