Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Magyar Péter, a 45. évét márciusban betöltő jövendő miniszterelnök családjában komoly hagyománya volt a jogász szakmának, ő maga is jogi pályára készült. Tanulmányait Budapesten és Hamburgban folytatta, diplomáját 2004-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán szerezte.

Fiatal jogászként Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének 2006-os kiszivárgása után Gulyás Gergellyel, a leköszönő jelenlegi Fidesz-kormány kancelláriaminiszterével együtt nyújtottak jogi segítséget a rendőri túlkapások érintettjeinek.

Magyar Péter a Fővárosi Bíróság után a nemzetközi ügyvédi szférában helyezkedett el. 2009-ben akkori feleségével, három fia édesanyjával, Varga Judittal Brüsszelbe költöztek. Akkor Magyar Péter maradt otthon a kisfiúkkal, majd 2010-ben szakdiplomataként csatlakozott Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletéhez.

2015-től az Orbán-kormány Miniszterelnökségének csoportvezető diplomatájaként a magyar kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt.

2018-tól a Magyar Fejlesztési Bank EU Jogi Igazgatóságát vezette.

2019-től pedig a Diákhitel Központ vezérigazgatója lett. Ebben a pozíciójában többször is vendége volt az Inforádió Aréna című műsorának.

A 444.hu hírportálon 2024. február 2-án jelent meg a kegyelmi botrányt kirobbantó cikk. Bő egy héttel később Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége is lemondott. Magyar Péter aznap nyilvános Facebook-posztjában jelentette be, hogy lemond minden állami pozíciójáról. Úgy fogalmazott egy percig sem akar olyan rendszer részese lenni, amelyben „az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak”.

Másnap, 2024. február 11-én adta az első Partizán-interjút.

„Ha őszinte akarok lenni, akkor sem a lemondás, sem a Facebook poszt, sem annak a tartalma nem új. Én ezen már nagyon régóta gondolkodom. Úgy gondolom, és eddig ezt nyilván nem mondhattam ki, és értem a kritikát, ami felém árad esetleg a baloldalról, meg olvasok kommenteket, hogy miért most, és én ennek haszonélvezője voltam, olvasom a jobboldalt, hogy én oda csinálok, ahol eddig enni kaptam. Én azt gondolom, hogy ezen túlmutat ez a dolog. Tehát egy kicsit gondolkozzunk távlatosan, és nyilván ez az utolsó lökés volt, ami most a múlt héten történt, és ahogy történt, az adta nekem meg a végső lökést, hogy ez így nem mehet tovább” – fogalmazott akkor.

Kulcsfontosságú szerepet játszott Magyar Péter politikai karrierjének elindulásában az a hangfelvétel, amelyet még 2023-ban készített titokban akkor még feleségéről, Varga Judit igazságügyi miniszterről. Varga Judit a kormányra nézve terhelő dolgokat állít a Völner-Schadl-ügyről, arról a kormányzati szereplőket is érintő korrupciós ügyről a végrahajtói „maffia” kapcsán, amelyben állítólag kormányzati tényezők nyomozati iratokból is „kihúzattak dolgokat”.

Magyar Péter már néhány nappal a Partizán-interjú után elkezdte fontolgatni a választásokon való elindulást, és arról beszélt, hogy egy általa vezetett jobbközép párt a 2026-os parlamenti választásokon akár 15-20 százalékos eredményt is elérhet.

A közelgő európai parlamenti választásra új párt alapítására jogi értelemben már nem maradt ideje, ezért vette át gyakorlatilag az utolsó pillanatban a mások által létrehozott, de érdemi politikai tevékenységet addig nem végző Tisztelet és Szabadság Pártját, rövidített nevén Tisza Pártot.

A Tisza Párttal aztán nagy meglepetésre, alig néhány hónapos politikai múlttal a hátuk mögött 29,6 százalékot értek el, és 7 EP-mandátumot szereztek. Az európai választást ugyan a Fidesz nyerte 44,6 százalékos eredménnyel, de a „régi” baloldal pártja, amelyek összefogva egymással indultak közös listán is csak 8,03 százalékot értek el, amivel egyértelművé vált: a magyar belpolitikában a Tisza lehet a legerősebb ellenzéki pártként a Fidesz váltópártja.

Az EP-választással egyszerre zajló önkormányzati választáson Budapesten, a Fővárosi Közgyűlésben 10 képviselőhelyet nyert el a Tisza Párt.

Az EP-választási siker után elindult a pártépítés, az országjárások és a tudatos felkészülés a kormányváltásra, vagy ahogyan Magyar Péter továbbgondolta, a „rendszerváltásra”. Magyar Péter a Tisza miniszterelnök-jelöltje lett, és 2026. április 12-én kétharmados többséget, alkotmányozást is lehetővé tevő felhatalmazást kapott a választóktól is. Így május elején minden bizonnyal ő lesz Magyarország következő miniszterelnöke.