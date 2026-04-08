2026. április 8. szerda Dénes
Hungarian 20.000 Ft banknotes and handcuffs
Nyitókép: Daniel Tamas Mehes/Getty Images

Brutálisan gyilkolt az öcsödi kamasz

Infostart / MTI

Jogerősen tizenkét és fél év fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla szerdán azt az öcsödi fiatalt, aki 2024 nyarán brutálisan meggyilkolt egy helybéli idős férfit.

A táblabíróság nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel és a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a jelenleg is csak 18 éves férfit. A bíróság döntése alapján, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

2024. augusztus 26-án a vádlott tízesztendős testvérét kísérte el a 86 éves későbbi áldozathoz szilvát szedni, azonban meglátta, hogy a férfi ingzsebében készpénz van, és ezt bármi áron meg akarta szerezni. A vádlott ezért a neki hátat fordító férfit előbb ököllel, majd egy fém keverőtállal, téglával, gereblyével ütlegelte, végül egy seprűnyéllel bántalmazta.

Távozás előtt a vádlott egy újabb téglát vett magához, és visszamenve az áldozathoz a fejéhez vágta. Végül 103 ezer forint készpénzt zsákmányolt, amiből drogot vásárolt, amit elfogyasztott.

A vádlott másnap reggel apjával jelentkezett a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon. A rendőrök ezt követően mentek az idős férfi otthonához, ahol megtalálták az áldozat holttestét.

A fiatal férfi az utolsó szó jogán azt mondta, nagyon megbánta a történteket, és bocsánatot kért az áldozat hozzátartozóitól.

Az ítélőtábla döntésével részben megváltoztatta a bűncselekmény minősítését – az nem tekinthető aljas indokból elkövetett emberölésnek – és súlyosította az első fokon eljáró Szolnoki Törvényszék által kiszabott tíz és fél éves büntetést.

Joó Attila tanácsvezető bíró a másodfokú ítélet indoklásában kifejtette, a vádlott kitartóan, többször eszközt váltva, rendkívüli embertelenséggel, gátlástalanul, emberi mivoltából kivetkőzve bántalmazta az aggkorú áldozatot.

Az ítélőtábla úgy látta, az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetés egyáltalán nem elégséges, ezért szabott ki hosszabb időtartamú szabadságvesztést a vádlottal szemben.

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt a kampányzáró gyűlése szombat este lesz Budapesten, a Szentháromság téren.
 

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A Skandináv lottó nyerőszámai a 15. héten

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

