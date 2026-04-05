Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat”, amelyekkel „megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni” a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.
Az X-en közzétett bejegyzésében a szóvivő leszögezte: „Ukrajnának semmi köze nincs ehhez” az akcióhoz.
Hozzátette: „a legnagyobb valószínűséggel egy 'hamis zászlós' orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.