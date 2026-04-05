2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
a close-up view of a police vehicle with blue lights patrolling near a public park with the windows and doors closed
Nyitókép: aire images/Getty Images

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás és -kereskedelem, valamint szabotázs gyanújával indított eljárást a Szabadkai Felsőfokú Ügyészség abban az ügyben, amelyben robbanóanyag-gyanús anyagot találtak Magyarkanizsán – közölte vasárnap Mladenka Manojlovic ügyész.

Az ügyész a sajtónak elmondta, hogy a helyszínelés során a Felsőhegy (Gornji Breg) és Ilonafalva (Vojvoda Zimonjić) közötti útszakasz közelében két fekete hátizsákot találtak, bennük mintegy négy kilogrammnyi robbanóanyaggal. „Feltételezésünk szerint plasztik robbanóanyagról van szó, valamint olyan kiegészítő anyagokról, amelyek robbanószerkezet összeállítására utalnak” – mondta Manojlovic.

Velebit, Oromhegyes és Ilonafalva térségében vasárnap reggel gyanús tárgyakat találtak közvetlenül a Török Áramlat gázvezeték közelében. A terület átvizsgálására 140 katona és rendőr részvételével nagyszabású akció indult.

A Szabadkai Felsőfokú Ügyészség engedélyével a bűnügyi rendőrség, a katonai rendőrség és a szerb hadsereg más egységei a hajnali óráktól blokád alá vonták és átkutatták Magyarkanizsa község egy részét, hogy felkutassák a lakosság életére és az ország létfontosságú infrastruktúrájára veszélyes tiltott anyagokat.

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök korábban közölte: nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében. Az államfő arról is beszélt, hogy telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit tájékoztatott a nyomozás részleteiről.

Mint Vučić elnök fogalmazott, „ha az akció sikerrel járt volna, Magyarország és Szerbia északi része gázellátás nélkül maradhatott volna.”

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 20:30
Amerikában őrizetbe vették az iráni kormány felső vezetésének rokonait
2026. április 5. 19:54
Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint
