Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Az ügyész a sajtónak elmondta, hogy a helyszínelés során a Felsőhegy (Gornji Breg) és Ilonafalva (Vojvoda Zimonjić) közötti útszakasz közelében két fekete hátizsákot találtak, bennük mintegy négy kilogrammnyi robbanóanyaggal. „Feltételezésünk szerint plasztik robbanóanyagról van szó, valamint olyan kiegészítő anyagokról, amelyek robbanószerkezet összeállítására utalnak” – mondta Manojlovic.

Velebit, Oromhegyes és Ilonafalva térségében vasárnap reggel gyanús tárgyakat találtak közvetlenül a Török Áramlat gázvezeték közelében. A terület átvizsgálására 140 katona és rendőr részvételével nagyszabású akció indult.

A Szabadkai Felsőfokú Ügyészség engedélyével a bűnügyi rendőrség, a katonai rendőrség és a szerb hadsereg más egységei a hajnali óráktól blokád alá vonták és átkutatták Magyarkanizsa község egy részét, hogy felkutassák a lakosság életére és az ország létfontosságú infrastruktúrájára veszélyes tiltott anyagokat.

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök korábban közölte: nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében. Az államfő arról is beszélt, hogy telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit tájékoztatott a nyomozás részleteiről.

Mint Vučić elnök fogalmazott, „ha az akció sikerrel járt volna, Magyarország és Szerbia északi része gázellátás nélkül maradhatott volna.”