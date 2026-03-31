Történelmi múlt, 21. századi körülmények: átadták a Szent Rókus Egészségközpontot

A központ a Stáhly utca 7-9. szám alatt található. Ez korábban a Rókus Kórház Szakrendelő Intézetének volt az épülete. 2020-ban került a Szent Rókus Kórház és intézményei a Semmelweis Egyetemhez.

Ennek a kórháznak nagyon komoly történelmi múltja van.

Semmelweis Ignác Bécsből Budapestre költözve itt kezdte el pályafutását, és itt építette be rendszerszinten a munkába azt a felfedezését, ami rengeteg anya életét megmentette

– mondta el Varga Péter, a Semmelweis Egyetem egészségügyi szolgáltatási igazgatója az InfoRádióban, hozzátéve: ez egy ilyen múltú intézmény, és ennek a szakrendelőnek a teljes körű felújítását döntötte el az egyetem vezetése.

A szakrendelő stratégiai lépésként több új funkcióval is bővült.

Komoly klinikai gyermekellátási részlegek kerültek ide, például a fejlődéstámogató centrum,

amelyre két évvel ezelőtt a Jónak lenni jó kampányban is volt lakossági gyűjtés. Ez a centrum is itt kapott helyet, továbbá itt van ebben a központban a családorvosi tanszékünk. Az ápolásképzés egy komoly, képességfejlesztő, európai szinten felszerelt laboratóriuma szintén ebben az épületben kapott helyet. A Fodor József prevenciós központ zászlóshajója a kutatásainknak, különös tekintettel a betegségek megelőzésére és az egészséges öregedésre vonatkozóan – fogalmazott.

Az intézmény a 21. századi betegellátás, járóbetegellátás minden követelményének megfelel.

Komplett diagnosztikai részlegünk van CT-vel, MR-rel, ultrahanggal, mammográfiával, röntgennel, ami a betegellátás gyorsítását is ki tudja szolgálni. Illetve az az újdonság mindebben, hogy az egyetem hármas küldetése, az oktatás, a kutatás és a betegellátás ebben a megújult intézményben is meg tud valósulni egy prevenciós fókusszal – hangsúlyozta.

A kérdésre, hogy honnan jöhetnek ide a betegek, a szakember azt mondta: természetesen a szakrendelő intézetnek korábban is volt és most is van ellátási kötelezettsége.

„Azok a betegek, akik ide tartoznak, jöhetnek: ez a kórház valamikor egy nagy megyei kórház volt, tehát Pest megyéből is érkezhetnek a betegek, de

az egyetemünkön az a filozófiánk, hogy aki hozzánk fordul, azt ellátjuk.

Integrált rendszert igyekszünk fölépíteni, amelynek az a lényege, hogy a betegellátás során keletkezett információkat tudományosan földolgozva minél gyorsabban visszaforgassuk a betegellátásba, hogy egyre hatékonyabbak legyünk azért, hogy a tudomány ne egy elvont valóság legyen, hanem a közjót szolgálja” – mondta el Varga Péter, a Semmelweis Egyetem egészségügyi szolgáltatási igazgatója az InfoRádióban.