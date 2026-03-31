A Semmelweis Egyetem (SE) Szent Rókus Egészségközpontja az átadása napján Budapesten 2026. március 30-án.
Nyitókép: Bruzák Noémi

Történelmi múlt, 21. századi körülmények: átadták a Szent Rókus Egészségközpontot

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Átadták a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontot Budapesten. Ebben az intézményben is meg tud valósulni az egyetem hármas küldetése, az oktatás, kutatás és betegellátás, méghozzá egy prevenciós fókusszal – erről beszélt az InfoRádióban Varga Péter, az egyetem egészségügyi szolgáltatási igazgatója.

A központ a Stáhly utca 7-9. szám alatt található. Ez korábban a Rókus Kórház Szakrendelő Intézetének volt az épülete. 2020-ban került a Szent Rókus Kórház és intézményei a Semmelweis Egyetemhez.

Ennek a kórháznak nagyon komoly történelmi múltja van.

Semmelweis Ignác Bécsből Budapestre költözve itt kezdte el pályafutását, és itt építette be rendszerszinten a munkába azt a felfedezését, ami rengeteg anya életét megmentette

– mondta el Varga Péter, a Semmelweis Egyetem egészségügyi szolgáltatási igazgatója az InfoRádióban, hozzátéve: ez egy ilyen múltú intézmény, és ennek a szakrendelőnek a teljes körű felújítását döntötte el az egyetem vezetése.

A szakrendelő stratégiai lépésként több új funkcióval is bővült.

Komoly klinikai gyermekellátási részlegek kerültek ide, például a fejlődéstámogató centrum,

amelyre két évvel ezelőtt a Jónak lenni jó kampányban is volt lakossági gyűjtés. Ez a centrum is itt kapott helyet, továbbá itt van ebben a központban a családorvosi tanszékünk. Az ápolásképzés egy komoly, képességfejlesztő, európai szinten felszerelt laboratóriuma szintén ebben az épületben kapott helyet. A Fodor József prevenciós központ zászlóshajója a kutatásainknak, különös tekintettel a betegségek megelőzésére és az egészséges öregedésre vonatkozóan – fogalmazott.

Az intézmény a 21. századi betegellátás, járóbetegellátás minden követelményének megfelel.

Komplett diagnosztikai részlegünk van CT-vel, MR-rel, ultrahanggal, mammográfiával, röntgennel, ami a betegellátás gyorsítását is ki tudja szolgálni. Illetve az az újdonság mindebben, hogy az egyetem hármas küldetése, az oktatás, a kutatás és a betegellátás ebben a megújult intézményben is meg tud valósulni egy prevenciós fókusszal – hangsúlyozta.

A kérdésre, hogy honnan jöhetnek ide a betegek, a szakember azt mondta: természetesen a szakrendelő intézetnek korábban is volt és most is van ellátási kötelezettsége.

„Azok a betegek, akik ide tartoznak, jöhetnek: ez a kórház valamikor egy nagy megyei kórház volt, tehát Pest megyéből is érkezhetnek a betegek, de

az egyetemünkön az a filozófiánk, hogy aki hozzánk fordul, azt ellátjuk.

Integrált rendszert igyekszünk fölépíteni, amelynek az a lényege, hogy a betegellátás során keletkezett információkat tudományosan földolgozva minél gyorsabban visszaforgassuk a betegellátásba, hogy egyre hatékonyabbak legyünk azért, hogy a tudomány ne egy elvont valóság legyen, hanem a közjót szolgálja” – mondta el Varga Péter, a Semmelweis Egyetem egészségügyi szolgáltatási igazgatója az InfoRádióban.

Megvan a győztes tervező Rákosrendező rehabilitációjára

Karácsony Gergely főpolgármester az eredményhirdetés napját történelminek nevezte, szerinte Rákosrendező Budapest autonómiája visszaszerzésének szimbóluma. Egy óriási park és 10 ezer új lakás kell hogy létrejöjjön. Vitézy Dávid társelnökként segítette Karácsony Gergely munkáját a bírálóbizottság élén. Jelezte, 40 ezer parkolóhely helyett 15 hektáros park keletkezik, rengeteg meghirdethető lakás, nem a tőkét szolgáló luxusnegyed, hanem új városrész. A győztes egy 5 nemzetiségű konzorcium, a francia, német, holland, magyar és szlovák Coldefy.
 

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Sokkoló, ami kiderült a szombati 6,5 milliárdos lottónyereményről: erre nagyon kevesen számítottak

Ha szombaton valaki egyedül eltalálja az ötöslottó számait, már 6,25 milliárd forintot vihet haza.

Burned Kuwaiti oil tanker pictured off Dubai coast after Iran reportedly hit vessel

Meanwhile, Iran's internet blackout has now entered its 32nd day, with most users cut off from the outside world.

