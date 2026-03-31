Négyes karambol az M2-esen, Budapest felé megbénult a forgalom Fótnál

Három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze az M2-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Fót közelében, a 19-es kilométerszelvénynél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket – írja a katasztrófavédelem alapján a hellogod.hu.

A helyszínre mentőautó is érkezett.

Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Útinform szerint máris 5 km-es a torlódás. A régi 2-es úton sem jobb a helyzet, a ráadós híradások szerint már ott is csak lépésben lehet haladni.

Fotónk illusztráció.