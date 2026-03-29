Elhunyt a magyar orvoslegenda

Dr. Körmendi István az orvosi hivatás iránti elkötelezettség mintaképe volt: egészen élete végéig fogadta pácienseit budavári rendelőjében, munkáját még a koronavírus-járvány idején sem függesztette fel. Praxisát 1957-ben vette át édesapjától, és hét évtizeden át gyógyította a helybélieket, több családnak generációkon keresztül volt a bizalmasa és kezelőorvosa - írja az egeszségkalauz.hu.

Egyetemi képzését 1941-ben titokban kezdte meg, amelyet a háború és a munkaszolgálat évei megszakítottak.

A világégést követően fejezte be tanulmányait, majd évtizedekig a bizalomra épülő orvos-beteg kapcsolat hirdetője és gyakorlója volt.

Munkásságát Budapest I. kerülete díszpolgári címmel tüntette ki, szakmai körökben pedig a hazai háziorvosi rendszer doyenjeként tisztelték.

Az egyetem és a kerületi önkormányzat közleményében méltatta dr. Körmendi István emberségét és szakmai alázatát, hangsúlyozva, hogy távozásával a magyar orvostársadalom egyik legmeghatározóbb alakját veszítette el.