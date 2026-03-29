2026. március 29. vasárnap
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt a magyar orvoslegenda

ELŐZMÉNYEK

Életének 103. évében elhunyt dr. Körmendi István, az ország legidősebb aktív háziorvosa, Budapest I. kerületének díszpolgára; halálhírét Böröcz László polgármester és a Semmelweis Egyetem is megerősítette.

Dr. Körmendi István az orvosi hivatás iránti elkötelezettség mintaképe volt: egészen élete végéig fogadta pácienseit budavári rendelőjében, munkáját még a koronavírus-járvány idején sem függesztette fel. Praxisát 1957-ben vette át édesapjától, és hét évtizeden át gyógyította a helybélieket, több családnak generációkon keresztül volt a bizalmasa és kezelőorvosa - írja az egeszségkalauz.hu.

Egyetemi képzését 1941-ben titokban kezdte meg, amelyet a háború és a munkaszolgálat évei megszakítottak.

A világégést követően fejezte be tanulmányait, majd évtizedekig a bizalomra épülő orvos-beteg kapcsolat hirdetője és gyakorlója volt.

Munkásságát Budapest I. kerülete díszpolgári címmel tüntette ki, szakmai körökben pedig a hazai háziorvosi rendszer doyenjeként tisztelték.

Az egyetem és a kerületi önkormányzat közleményében méltatta dr. Körmendi István emberségét és szakmai alázatát, hangsúlyozva, hogy távozásával a magyar orvostársadalom egyik legmeghatározóbb alakját veszítette el.

Hiába esett sok hó a télen, drámai szintre csökkenhet a nyári szezonra a Balaton vízszintje

A Balaton szabályozott vízszintje a nyári időszakban általában 120 centiméter, de az előzetes számítások szerint ezt idén nem éri el a tó, melynek jelenleg 89 centiméteres az átlagos vízállása – mondta az InfoRádióban Bíró Tibor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője figyelmeztetett: nem olyan sokára akár nullás vízállásra is lehet számítani, ami ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt komoly problémákat okozhat.
 

Az alaposan átrajzolt, Csepelhez kötődő budapesti 9-es egyéni választókerületben a csatát már háromszor is megvívó duó helyett most új páros küzd meg a győzelemért: a Fidesz Németh Szilárd helyett Király Nórát indítja, míg a körzetet háromszor is megnyerő ellenzéki Szabó Szabolcs visszalépett, így esélye nyílt a tiszás Kátai-Németh Vilmosnak.
 

Elsöprő győzelmet aratott a ChatGPT a magyarok körében

Magyarországon a mesterséges intelligenciát (MI) használók közel 85 százalékban használják a ChatGPT-t, a Gemini aránya 32,4 százalék, az MI-alapú fordítóké 18 százalék - közölte a Sophos Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális kutatása alapján vasárnap az MTI-vel.

Hatalmas hibát vétett a hazai vasúttársaság: váratlan kártérítés hullhat a magyar utasok ölébe az óraátállítás miatt

A tavaszi óraátállítás technikai zavart okozott a MÁV utastájékoztató rendszerében. A hiba miatt a felületek tévesen hatvanperces késést jeleztek szinte az összes járatnál.

Major infrastructure hit across Gulf countries as Yemen's Houthis vow to continue attacks on Israel

The US says 3,500 personnel have arrived in the region with USS Tripoli, while Israel says it has targeted command centres in Tehran.

