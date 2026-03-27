Infostart.hu
2026. március 27. péntek Hajnalka
Hóval vastagon befedett fák, bokrok.
Nyitókép: Unsplash

Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

A csütörtöki hidegbetörés visszacsempészte a telet az ország nyugati felébe, a magasabb helyeken, így a Soproni- és Kőszegi-hegységben, valamint a Kőris-hegyen is bokáig érő hóban gázolhatnak a kirándulók.

A szeles és csapadékos idő ellenére a hőmérséklet kellően magas maradt ahhoz, hogy Nyugat-Magyarország síkvidékein ne alakuljon ki hótakaró – írja Facebook-bejegyzésében Tóth Tamás meteorológus.

Azt viszont hozzáteszi, hogy a hegyvidékeken teljesen más a helyzet. A nyugati országrész magasabb pontjain visszaköszönt a tél, a viharos szélben igazi hóvihar alakult ki többek között a Magas-Bakonyban, a Soproni-, és a Kőszegi-hegység egy részén. A meteorológus kiemelte:

a Soproni-hegység egyik legmagasabb pontján péntek reggelre 18 centiméteres hóréteg alakult ki.

A szakértő megjegyezte, egy Sütő Máté fotográfus által feltöltött videó tanúsága szerint ennél jóval keletebbre, a Kőris-hegyen is hasonló helyzet alakult ki:

A meteorológus előrejelzése szerint a szeles időjárás nagy területen megmarad. A Nyugat-Dunántúlon érezhetően csak szombat este mérséklődik a tartósan viharos szél. Másutt is sokfelé szeles lesz az időjárás, de a helyi hatások miatt a középső országrészben lesznek szélvédettebb időszakok is.

Csapadék tekintetében továbbra is a legkevesebb az Észak-Alföld és az Északi-középhegység keleti felében látszik.

időjárás

meteorológia

havazás

bakony

hegycsúcs

kőszegi-hegység

hidegbetörés

kőris-hegy

Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Az északkelet-ukrajnai Szumiban meghalt egy 54 éves férfi, két másik pedig megsebesült orosz légicsapások következtében az elmúlt 24 órában - írja az Ukrinform a helyi rendőrségre hivatkozva. Volodimir Zelenszkij csütörtökön váratlan látogatást tett Szaúd-Arábiában. Az ukrán elnök Dzsiddában találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, hogy elnyerje az arab államok támogatását Oroszország ellen, miközben az Egyesült Államok a katonai erőforrások átcsoportosítását fontolgatja az iráni háborúból kifolyólag. A Sahed drónokat jól ismerő Kijev több mint 200 szakértőt küldött a régióba, hogy segítsék az iráni támadások által sújtott olajmonarchiák védelmét a CNBC szerint. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Az ötéves futamidejű, sávosan emelkedő kamatozású konstrukció maximális évesített hozama 6,97 százalék lesz.

Az ötéves futamidejű, sávosan emelkedő kamatozású konstrukció maximális évesített hozama 6,97 százalék lesz.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

