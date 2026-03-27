Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

A szeles és csapadékos idő ellenére a hőmérséklet kellően magas maradt ahhoz, hogy Nyugat-Magyarország síkvidékein ne alakuljon ki hótakaró – írja Facebook-bejegyzésében Tóth Tamás meteorológus.

Azt viszont hozzáteszi, hogy a hegyvidékeken teljesen más a helyzet. A nyugati országrész magasabb pontjain visszaköszönt a tél, a viharos szélben igazi hóvihar alakult ki többek között a Magas-Bakonyban, a Soproni-, és a Kőszegi-hegység egy részén. A meteorológus kiemelte:

a Soproni-hegység egyik legmagasabb pontján péntek reggelre 18 centiméteres hóréteg alakult ki.

A szakértő megjegyezte, egy Sütő Máté fotográfus által feltöltött videó tanúsága szerint ennél jóval keletebbre, a Kőris-hegyen is hasonló helyzet alakult ki:

A meteorológus előrejelzése szerint a szeles időjárás nagy területen megmarad. A Nyugat-Dunántúlon érezhetően csak szombat este mérséklődik a tartósan viharos szél. Másutt is sokfelé szeles lesz az időjárás, de a helyi hatások miatt a középső országrészben lesznek szélvédettebb időszakok is.

Csapadék tekintetében továbbra is a legkevesebb az Észak-Alföld és az Északi-középhegység keleti felében látszik.